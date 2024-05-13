اجلاسیه شهدای ورزشکار استان تهران در ملارد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین اسدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار استان تهران و گرامیداشت شهدای این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور وزیر ورزش و جوانان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان استان و شهرستانی، رؤسای فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران در مصلی نماز جمعه سهشنبه ساعت ۲۰ برگزار میشود.
سرپرست فرمانداری ملارد افزود: اجرای برنامههای شهدایی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بیعت دوباره با آرمانهای امام راحل و شهدای عظیمالشان است و در این مراسم از ۹۰ خانواده شهید ورزشکار استان تهران تجلیل و قدردانی خواهد شد.
اسدی به رونمایی از گروه سرود اسوه و اجرای گروه عماران انقلاب اشاره کرد و گفت: مجموعههای مختلف شهرستان اعم از شهرداریها و دهیاریها جهت زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا با دیوارنگاری مختلف سطح شهر و روستاها فضاسازی و اطلاعرسانی داشتهاند و از عموم ملت شهید پرور ملارد دعوت میشود در این مراسم شرکت کنند و از این محفل شهدایی بهرهمند شوند.
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