به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیپور عصر یکشنبه در نشست با مدیر کل ارزیابی و امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان و سرپرست فدراسیون انجمن ورزشهای رزمی کشور اظهار کرد: استان گیلان در زمینه ورزشهای رزمی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه گیلان از دیرباز در ورزشهای رزمی به عنوان یکی از استانهای مستعد شناخته شده و سرآمد است، اضافه کرد: ورزشکاران زیادی نیز از این خطه در رشتههای رزمی در آوردگاههای ملی و بین المللی مدال آوری کردهاند.
علیپور با اشاره به اینکه این استان در رشتههای مختلف رزمی، قهرمانان بسیاری را به جامعه ورزش کشور و دنیا معرفی کرده است، ادامه داد: ورزشکاران رزمی از ظرفیتهای مهم ورزش استان هستند.
علیپور با ارائه گزارش عملکردی از فعالیتهای یک ساله هیأت انجمن ورزشهای رزمی گیلان افزود: این هیأت در حد توان خود به حمایت از ورزشکاران پرداخته و با راه اندازی خانه رزمی در گیلان طی یک سال گذشته چندین دوره میزبانی مسابقات کشوری و بین المللی در رشتههای مختلف رزمی و مسابقات استانی در بخش بانوان و آقایان را در کارنامه خود داشته است.
وی به رونمایی از رفاهی کارت رزمی این هیأت اشاره کرد و گفت: برای رفاه حال ورزشکاران عزیز طرح رفاهی کارت رزمی برای نخستین بار در گیلان با حضور معاون وزیر ورزش در هفته تربیت بدنی رونمایی شد.
علیپور ادامه داد: رویکرد هیأت ورزش های رزمی گیلان شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان در رشتههای رزمی بوده و در این مسیر گامهای خوبی نیز برداشته است.
نظر شما