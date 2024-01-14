به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیأت دولت با تأکید بر اهمیت اعتماد خانواده‌ها نسبت به کیفیت مراکز علمی و اطمینان‌بخشی به آنها در رابطه با شرایط آموزشی، به وزیر آموزش و پرورش مأموریت داد برای اطلاع و اطمینان خانواده‌ها از وضعیت آموزشی و نمرات دانش‌آموزان گزارشی ارائه کند.

مکلف شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تأمین نیازمندی‌های وزارت جهاد کشاورزی جهت مقابله با آفات از دیگر دستورات رئیس جمهور در جلسه امروز بود.

پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی از برپایی نمایشگاه سلامت دانش‌بنیان از شرکت حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در این نمایشگاه خبر داد که در خلال برگزاری آن از ۲۲ محصول دانش‌بنیان اعم از دارو و تجهیزات پزشکی نیز رونمایی شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در توضیح جزئیات برگزاری این نمایشگاه از رونمایی ۲۲ نوع دارو و تجهیزات پزشکی در این نمایشگاه خبر داد که از تکنولوژی ساخت بسیار بالا برخوردار بوده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه همچنین گزارشی از رشد چشمگیر فروش محصولات علم پایه در کشور ارائه کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ میزان فروش محصولات نانو در کشور ۳۰ همت بوده است، ۷۰ میلیون دلار نیز از صادرات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل و ساخت و ساز عایدی کشور شده که بیش از ۸۰ درصد صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، ترکیه و گرجستان بوده است.

رئیس جمهور با تقدیر از گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، این موفقیت‌ها و بیان اخبار آن را در ایجاد امید در جامعه حائز اهمیت دانست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به اظهارات اخیر یکی از مسئولین دولت قبل در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی به گزارش یک ماه و نیم قبل صندوق بانک جهانی اشاره کرد و گفت: براساس این گزارش دهه ۱۳۹۰ در ایران در حوزه اقتصادی یک دهه از دست رفته است، به طوری که میانگین رشد درآمد سرانه در طی این دهه فقط ۰.۶ درصد بود.

رئیسی در ابتدای جلسه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب، خطاب به اعضای دولت گفت: بدانید که هر کاری که برای حل مشکل مردم و باز کردن گره از زندگی آنها انجام می‌دهیم زمینه‌ای برای عبادت است و اگر مورد رضای الهی باشد ارزش خواهد یافت.