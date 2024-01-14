نقش مردم ایران در استمرار نظام اسلامی کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری عصر یکشنبه در نشست جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی استان با تبریک فرا رسیدن ماه رجب اظهار کرد: این ماه برای مؤمنان و بندگان صالح خداوند سرشار از رحمت الهی است.

وی با اشاره به اهمیت و فضیلت ماه رجب افزود: به برکت این ماه گناهان بندگان تائب، مورد عفو و دعاهای مسلمانان مستجاب خواهد شد.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» مهمترین و اساسی‌ترین شعار و مطالبه مردم ایران است، ادامه داد: تحقق این شعار در سایه هدایت امامین انقلاب اسلامی موجب خشم دشمنان نظام شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ترکیب جمهوریت با اسلامیت در ایران عزیز و سربلند یک ترکیب اتحادی است نه انضمامی بیان کرد: جمهوریت و اسلامیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی در هم تنیده شده و از هم جدا نیست.

وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات بزرگ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، تاکید کرد: حضور گسترده، پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات ۱۱ اسفند از اهمیت بسیاری برخوردار است.

حجت الاسلام اشجری با بیان اینکه دشمنان نظام با ناامید شدن در اغتشاشات سال گذشته برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات نقشه می‌کشند، گفت: به فضل الهی و کوری چشم دشمنان نظام، ملت شریف ایران اسلامی برای خلق حماسه‌ای دیگر در انتخابات ۱۱ اسفند آماده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هر قدمی که موجب خشم دشمنان شود و بر پیکر آنان لرزه افکند عملی مبارک و موجب پاداش الهی است، تاکید کرد: مردم مسلمان و انقلابی ایران به خوبی می‌دانند کسانی که به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند هستند دلسوز میهن اسلامی و ملت ایران نیستند.

وی با بیان اینکه توجه و نگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از آغاز نهضت اسلامی و سرنگونی رژیم پهلوی تا تعیین شکل نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی به مردم بود، اظهار کرد: سیاست امام (ره) همیشه بر مبنای حفظ استقلال، آزادی و منافع مردم بود و هیچ‌گاه این اصل مهم را فدا نکردند.

حجت الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با حضور قدرتمند مردم در صحنه به پیروزی رسید، تصریح کرد: این انقلاب با همراهی مردم استمرار خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ایفای نقش مردم ایران در تعیین و استمرار قدرتمندانه نظام مقدس جمهور اسلامی در جهان کم‌نظیر است، بیان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، باور به خدا، خویشتن و مردم سبب شد که امام (ره) دارای قاطعیت، شجاعت و استقامت شود.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی خدمت به مردم عبادت محسوب می‌شود، گفت: مسؤولان برای رفع مشکلات مردم باید تلاش شبانه‌روزی داشته باشند.

حجت الاسلام اشجری بر تقویت روحیه جهادی مسئولان و همراهی مردم برای رفع مشکلات تاکید کرد و افزود: همه مدیران و مسئولان باید مراقب باشند، همچون موذنان بدصدایی نباشند که با عملکرد نادرست خود موجب یاس و ناامیدی در جامعه شوند.