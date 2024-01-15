به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا شامگاه یکشنبه در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» قطر به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۴ بر یک موفق شد به برتری برسد.

پس از این مسابقه رسانه‌های غیرایرانی به این برد تیم ملی واکنش نشان دادند.

پایگاه خبری «dailysports» نوشت: پیروزی ایران برابر فلسطین غافلگیرکننده نبود. بازیکنان ایران در این مسابقه با به ثمر رساندن ۳ گل قبل از دقیقه ۳۸ وضعیت خوب خود را به رخ کشیدند.

پایگاه خبری «gulf-times» نوشت: فلسطین در این دیدار فقط ۶۴ ثانیه دروازه خود را بسته نگه داشت اما این مسابقه چیزی فراتر از فوتبال بود و پیش از شروع بازی، بازیکنان و هواداران در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» به احترام مردم فلسطین یک دقیقه سکوت کردند.

روزنامه «lequipe» فرانسه هم عنوان «موفقیت آرام» را برای این بازی برگزید و نوشت: ایران با نتیجه ۴ بر یک فلسطین را شکست داد و پیش از شروع مسابقه هواداران برای ادای احترام به قربانیان فلسطینی یک دقیقه سکوت کردند.

رسانه ایتالیایی «vocegiallorossa» هم به نیمکت نشینی سردار آزمون در نیمه اول و ورودش به زمین در نیمه دوم اشاره کرد نوشت: سردار آزمون در نیمه دوم وارد زمین شد و موفق شد گل چهارم تیم ملی ایران را به ثمر برساند.

«romanews» که رسانه نزدیک به باشگاه رم است نوشت: جام ملت‌های آسیا به بهترین شکل برای آزمون آغاز شد و با پیروزی ۴ بر یک برابر فلسطین همراه شد.

شبکه تلویزیونی «beinsports» هم بر سکوت یک دقیقه‌ای بازیکنان به احترام مردم فلسطین اشاره کرد. مجله فوتبالی «sofoot» هم گفت: ایران برابر فلسطین با ثبات بود. سردار آزمون گلزنی کرد اما طارمی موفق به گلزنی نشد و فصل باشگاهی خود را به تصویر کشید.