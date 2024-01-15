۲۵ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

بازتاب برد ایران در رسانه‌های اروپایی/ دو اتفاقی که فراموش نشدند

رسانه های ورزشی اروپایی به پیروزی ایران برابر فلسطین در جام ملت های آسیا پرداختند که در آن نیمکت نشینی سردار آزمون و سکوت ملی پوشان به خاطر غزه فراموش نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا شامگاه یکشنبه در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» قطر به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۴ بر یک موفق شد به برتری برسد.

پس از این مسابقه رسانه‌های غیرایرانی به این برد تیم ملی واکنش نشان دادند.

پایگاه خبری «dailysports» نوشت: پیروزی ایران برابر فلسطین غافلگیرکننده نبود. بازیکنان ایران در این مسابقه با به ثمر رساندن ۳ گل قبل از دقیقه ۳۸ وضعیت خوب خود را به رخ کشیدند.

پایگاه خبری «gulf-times» نوشت: فلسطین در این دیدار فقط ۶۴ ثانیه دروازه خود را بسته نگه داشت اما این مسابقه چیزی فراتر از فوتبال بود و پیش از شروع بازی، بازیکنان و هواداران در ورزشگاه «اجوکیشن سیتی» به احترام مردم فلسطین یک دقیقه سکوت کردند.

روزنامه «lequipe» فرانسه هم عنوان «موفقیت آرام» را برای این بازی برگزید و نوشت: ایران با نتیجه ۴ بر یک فلسطین را شکست داد و پیش از شروع مسابقه هواداران برای ادای احترام به قربانیان فلسطینی یک دقیقه سکوت کردند.

رسانه ایتالیایی «vocegiallorossa» هم به نیمکت نشینی سردار آزمون در نیمه اول و ورودش به زمین در نیمه دوم اشاره کرد نوشت: سردار آزمون در نیمه دوم وارد زمین شد و موفق شد گل چهارم تیم ملی ایران را به ثمر برساند.

«romanews» که رسانه نزدیک به باشگاه رم است نوشت: جام ملت‌های آسیا به بهترین شکل برای آزمون آغاز شد و با پیروزی ۴ بر یک برابر فلسطین همراه شد.

شبکه تلویزیونی «beinsports» هم بر سکوت یک دقیقه‌ای بازیکنان به احترام مردم فلسطین اشاره کرد. مجله فوتبالی «sofoot» هم گفت: ایران برابر فلسطین با ثبات بود. سردار آزمون گلزنی کرد اما طارمی موفق به گلزنی نشد و فصل باشگاهی خود را به تصویر کشید.

    نظرات

    • قاسم IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      اسرائیل !! دیگر جنایت را تمام کن ، این حرف تمام مردم دنیا است .
    • محمد IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      مرگ بر اسرائیل کودک کش
    • پوریا IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      فوتبال چه ربطی به اسرائیل داره
      • ایراندوست IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        واقعا .ورزش یه بازی هست سیاست فقط تو همه جا دخالت داره
    • ال IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      بخدا فوتبال یک بازی بیخیال شوید
    • افسانه IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      درود بر شجاع خلیل‌زاده، مرگ بر صهیونیسم دشمن بشریت

