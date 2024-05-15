به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار، صبح چهارشنبه در شورای مسکن استان کرمان با اشاره به همکاری بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: بانک‌های دیگر در این زمینه همکاری ندارند و اگر پای کار نیایند، هیچ مسکنی ساخته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در قدم اول ما باید زمین و زیرساخت‌ها را در استان کرمان آماده می‌کردیم افزود: در ادامه کار و روند ساخت، بانک‌ها باید پای کار باشند در غیر این صورت مردم در ساخت با مشکل مواجه می‌شوند.

استاندار کرمان تصریح کرد: در شهر جیرفت به دلیل رودخانه‌ها و کشاورزی با کمبود زمین مواجه هستیم و ساخت مسکن امکان توسعه ندارد.

وی با بیان اینکه قطعه زمینی در جیرفت از آبان ۱۴۰۱ در نظر گرفتیم که با میراث فرهنگی دچار اختلاف شده و بلاتکلیف مانده است گفت: مشکل زمین شهرستان بم حل شده و در رفسنجان نیز کار سایت ۳۰۰ هکتاری آغاز شده و به زودی واگذار می‌شود.