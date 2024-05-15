سرهنگ علی اصغر زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد سانحه واژگونی خودرو در جاده زازران، بلافاصله مأموران پلیس راهور به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه و بررسی‌های انجام شده مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان به علت بی احتیاطی و تخطی راننده از سرعت مطمئنه دچار واژگونی شده که متأسفانه در این سانحه راننده در صحنه فوت و سرنشین خودرو مصدوم که توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: تمامی رانندگان وسایل نقلیه موظف به رعایت قوانین و مقررات رانندگی هستند و کارشناسان پلیس راهور بدون کوچک‌ترین اغماضی با هرگونه تخلفی به ویژه تخلفاتی که در وقوع تصادفات جرحی و فوتی تأثیرگذار باشند برخورد قانونی خواهد کرد.