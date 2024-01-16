کار راحت سردار آزمون برای رسیدن به دو رکورد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ یکشنبه ۲۴ دی رو در روی تیم ملی فلسطین قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۴ بر یک از پیش رو بردارد؛ سردار آزمون مهاجم کشورمان از ابتدای نیمه دوم وارد زمین زمین شد و توانست در دقیقه ۵۵ گل چهارم را برای ایران به ثمر برساند.
آزمون با این گل توانست مشترکا با کریم باقری در رده دوم برترین گلزنان تاریخ ملی فوتبال ایران با ۵۰ گل برسد، همچنین او تعداد گلهای خود در تاریخ جام ملتهای آسیا را به عدد ۷ رساند و مشترکا با حسین کلانی و بهتاش فریبا پس از علی دایی با ۱۴ گل در رده دوم قرار گیرند.
با توجه به دو دیدار به نسبت راحت تیم ملی مقابل هنگ کنگ و امارات متحده عربی در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا، آزمون کار راحتی برای به ثمر رساندن تعداد گلهای بیشتر دارد تا نام خود را به تنهایی در تاریخ فوتبال ایران جاودانه کند. آزمون با زدن یک گل دیگر میتواند نام خود را بالاتر از کریم باقری، حسین کلانی و بهتاش فریبا ببیند و باید دید که مهاجم تیم ملی میتواند در دیدارهای پیش رو گلزنی کند یا خیر.
تیم ملی فوتبال ایران به ترتیب در تاریخ ۲۹ دی و ۳ بهمن رو در روی تیمهای هنگ کنگ و امارات قرار میگیرد.
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