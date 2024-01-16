به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانههای لبنانی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی به صورت گسترده منطقه میل الجبل واقع در جنوب این کشور را بمباران کرده است.
این رسانهها تاکید کردند که اشغالگران صهیونیست در حملههای خود از بمبهای فسفری استفاده کرده اند.
این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین بین المللی با استفاده از سلاحهای ممنوعه اقدام به بمباران منطقههای جنوبی لبنان میکند.
پیش از این نیز ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت بخشهای مختلف نوار غزه را با بمبهای فسفری هدف قرار داده بود.
وزارت داخلی غزه یک ماه قبل اعلام کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی برای کشتار فلسطینیهای ساکن در اردوگاه جبالیا از ۶ بمب یک تنی برای ویرانی کامل این منطقه استفاده کرده است. این وزارتخانه افزود: منطقه موردنظر بیشترین تراکم جمعیتی فلسطینیهای ساکن در اردوگاه جبالیا را دارا بوده و به همین دلیل هدف بمباران جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
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