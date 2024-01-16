گاف ربات انسان نمای تسلا هنگام تاکردن لباس فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ایلان ماسک ویدئویی از ربات انسان نمای تسلا در حال تا کردن یک تی شرت در شبکه اجتماعی ایکس به نمایش گذاشت که بسیار ایده آل به نظر می رسد اما پس از آن ماسک در توییتی دیگر توضیح داد این ویدئو آنقدر که به نظر می رسد جذاب نیست.

ده ها شرکت سعی دارند در سال جدید میلادی نخستین ربات انسان نمای خود را روانه انبارها و کارخانه ها کنند تا به طور واقعی مفید باشند و جایگزین نیروی انسانی شوند.

اما برای انجام این امر ربات ها باید آموزش دریافت کنند؛ آنها باید راه رفتن با دوپا و برقراری توازن را بیاموزند و در کنار آن بتوانند دستورات را دریافت کنند و کاری مفید انجام دهند به همین دلیل برت ادکاک مدیر ارشد اجرایی شرکت فیگور هنگام نمایش ربات خودکار 01 خود در حال فعال کردن ماشین قهوه ساز ادعا کرد عصر استفاده از چت جی پی تی در ربات های انسانی فرار سیده است. این ربات فقط با تماشای چند ویدئو از انسان های مختلف در حین انجام این کار توانسته آن را انجام دهد.

ایلان ماسک درپاسخ نیز ویدئویی را به اشتراک گذاشت که در آن ربات اپتیموس تی شرتی را از سبد برمی دارد و آن را تا می کنداما مشکل اینجاست که اپتیموس به تنهایی تی شرت را تا نکرده است بلکه یک انسان از راه دور آن را راهبری می کند. ماسک حدود 23 دقیقه بعد و در توییتی دیگر این امر را به طور واضح بیان کرد. البته به طور دقیقتر حدود 20 دقیقه بعد از انتشار یکی از کاربران به دستکشی کنترل ربات که در تصویر بود اشاره کرد و ماسک مجبور شد درباره آن شفاف سازی کند.

در این میان ادکاک به تمایز میان خودکار بودن و کنترل از راه دور اشاره کرد. همین امر نشان می دهد تسلا چه نوع رباتی ساخته است. ربات اپتیموس تسلا می تواند کارهای مختلفی از رقصیدن گرفته تا بستن بند کش را با کمک یک اپراتور انسانی انجام دهد.

البته این بخش سخت ماجرا نیست بلکه بخش کارآمد یا جدید آن است اما این سوال باقی می ماند که اپتیموس چه کاری را می تواند به تنهایی انجام دهد.

طی ماه ها و سال های آینده افراد با انبوه ویدئوهای کوتاهی روبرو می شوند که در آنها ربات های انسان نما طیف وسیعی از کارها را انجام می دهند، این فعالیت ها به تدریج پیچیده تر می شوند و در نهایت ربات ها فعالیت ها را به طور خودکار انجام می دهند.

البته واضح است که تسلا در هوش مصنوعی و خودمختاری پیشرفت‌های جدی دارد و مدت زیادی طول نمی کشد تا ربات اپتیموس نان تست بپزد و بر مته برق و همزن تخم مرغ مسلط شود اما به نظر می رسد ربات فعلی در این حوزه ها چندان کارآمد نیست.