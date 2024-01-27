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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

اگزواسکلتون ضدگلوله از راه رسید

اگزواسکلتون ضدگلوله از راه رسید

یک شرکت آلمانی اگزواسکلتونی مخصوص سربازان تهیه کرده که ضدگلوله است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سربازان و نیروهای ویژه پلیس باید انبوهی از تجهیزات سنگین از جمله یک زره بالستیک حمل کنند. در همین راستا یک اگزواسکلتون ابداع شده که میزان بار را کاهش می دهد و البته ضدگلوله است.

اگزواسکلتون ExoM Up-Armoured توسط شرکت آلمانی «مهلر پروتکشن» ساخته شده که محصول مذکور را با همکاری شرکت بیومکانیک کانادایی «ماواشی ساینس اند تکنولوژی» و نیروی پلیسGIGN فرانسه ساخته است.

پنل های زردهی تمام بدنه اگزواسکلتون را می پوشانند و قابلیت حفاظت بالستیک با استاندارد اروپاییVPAM۸در آن رعایت شده است. این بدان معنا است که اگزواسکلتون مذکور می تواند گلوله های ۷.۶۲ در ۳۹ میلیمتری که از فاصله حدود ۱۰ متر شلیک می شوند را تحمل کنند.

علاوهبر آن چهارچوب تیتانیومی اگزواسکلتون از شانه کاربر تا زمین، حدود ۷۰ درصد بدن را می پوشاند. همزمان ستون پشتExoM انعطاف پذیر است و علاوه بر آن کمربند کمری کشویی و مفاصل مفصل ران، زانو و مچ پا به گونه ای ساخته شده اند که کاربر می تواند تا ۹۹ درصد از دامنه حرکتی معمول خود را حفظ کند.

در نهایت این ابزار هیچ گونه باتری ندارد بنابراین وزن اضافی و نیازی به شارژ ندارد.

کد مطلب 6005862
شیوا سعیدی

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