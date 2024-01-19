دشمنان پیام سپاه در هدف قرار دادن مراکز تروریستی را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس بیان داشت: آمریکا و انگلیس، صهیونیست‌ها و سایر دشمنان ایران پیام اقدام سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مراکز تروریست‌ها در اربیل، سوریه و پاکستان را به خوبی دریافت کردند. سپاه پاسداران لانه فساد شیاطین را که کانون توطئه و خیانت و جنایت بود را هدف قرار داد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اضافه کرد: کشورهای منطقه و برخی حاکمانی که با وجود جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین با دشمنان همکاری می‌کنند هم پیام لازم را گرفتند.

به گفته خطیب جمعه بندرعباس همسایگان نیز دریافتند ایران بر سر منافع ملی خود با کسی تعارف ندارد.

حجت الاسلام عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توصیه‌های رهبری معظم انقلاب از ائمه جمعه استان خواست به سهم خود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

وی یادآور شد: ائمه جمعه قدرت اجرایی ندارند و منابع مالی نیز در اختیار آنها نیست اما باید از جایگاه و موقعیت خود برای ارتباط با مردم و حل مشکلات آنان استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان تصریح کرد: مردم در بسیاری موارد برای انجام وظایف و تکالیف خود از مسئولان جلوتر هستند و از مصادیق پیشتازی مردم، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور گسترده در انتخابات است.

وی تصریح کرد: وقتی این مردم با وجود همه مشکلات و کاستی‌ها در عرصه مهمی مانند انتخابات شرکت می‌کنند باید قدردان بوده و از هیچ تلاشی برای جلب رضایت آنان دریغ نکنیم.