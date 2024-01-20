به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، ایوب آقاخانی، شهرام زرگر و حسین فدایی حسین داوری نمایشنامههای رسیده به بخش مسابقه نمایشنامهنویسی چهل و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را بر عهده گرفتند.
ایوب آقاخانی (بازیگر و کارگردان، نویسنده، مترجم و مدرس تئاتر) همراه با شهرام زرگر (نویسنده، بازیگر، مترجم و مدرس تئاتر) و سیدحسین فدایی حسین (نمایشنامهنویس، مترجم، کارگردان و مدرس تئاتر) که تجربه و پیشینه حضور در هیاتهای داوری و انتخاب جشنوارههای متعدد تئاتری ملی و بینالمللی را در رزومه فعالیت خود دارند، ارزیابی و داوری آثار رسیده به بخش نمایشنامهنویسی را انجام دادهاند.
برگزیدگان بخش نمایشنامهنویسی در آیین افتتاحیه چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر که روز یکشنبه اول بهمن در تماشاخانه ایرانشهر برگزار میشوند، معرفی خواهند شد.
