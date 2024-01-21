به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه چین در نشست خبری در خصوص سفر اخیر خود به چهار کشور آفریقایی از جمله تونس و مصر گفت: چین تمام اقداماتی را که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند، محکوم می‌کند و با هرگونه نقض قوانین بین المللی مخالف است.

بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، «وانگ یی» در مورد وضعیت دریای سرخ تأکید کرد که چین خواستار توقف ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های غیرنظامی است و از طرف‌های مربوطه می‌خواهد از ریختن بنزین بر آتش درگیری‌ها خودداری کنند.

وی همچنین خواستار این شد که همه به طور مشترک از امنیت مسیرهای ناوبری دریایی مطابق با قانون محافظت کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله یمن به شکل جدی احترام بگذارند.

وزیر امور خارجه چین درباره تحولات غزه هم گفت که «مسأله فلسطین همیشه در مرکز مسائل خاورمیانه بوده است و چین قویاً از آرمان عادلانه مردم فلسطین برای احیای حقوق ملی مشروع خود و آرزوی طولانی مدت آنها برای تشکیل یک کشور مستقل حمایت می‌کند.

گفتنی است که وانگ یی پیشتر نیز در نشست شورای امنیت بر مخالفت کشورش با مجازات جمعی مردم غزه و آواره شدن آنها به‌دست رژیم صهیونیستی و لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کرده بود.