به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نانگ رونگ» دستار وزیر خارجه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که پکن همچنان به دنبال حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه اسرائیل-فلسطین و اوکراین است.

وی که در مجمع امنیتی «شیانگشان» سخنرانی می‌کرد، در ادامه افزود: چین به حمایت از حل و فصل و انجام مذاکرات صلح آمیز، ایجاد انگیزه در کشورهای مربوطه برای افزایش اعتماد متقابل در زمینه امنیت، و حل تضادها و اختلافات از طریق گفتگو و تعامل صریح ادامه خواهد داد.

این دیپلمات چینی درباره بحران اوکراین هم گفت: چین متعهد به پیشبرد حل و فصل و انجام مذاکرات خواهد بود و از همه طرف‌ها می‌خواهد آتش‌بس را تقویت کنند، تنش‌زدایی کنند و شرایطی را برای ازسرگیری مذاکرات ایجاد کنند.

روز جمعه و در بحبوحه افزایش تلفات و گسترش بحران انسانی در تنش آفرینی های اخیر صهیونیست های اشغالگر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه، «ژای جون» (Zhai Jun) فرستاده ویژه دولت چین در امور غرب آسیا از عربستان سعودی دیدن کرد تا تلاش‌ های پکن برای کاهش تنش ها را دنبال کند.

این مقام چین در دیدار با «ولید الخریجی» (Waleed Al-Khuraiji) معاون وزیر خارجه عربستان گفت که وضعیت کنونی در فلسطین وخیم است. چین از تعداد زیاد تلفات میان غیرنظامیان ناشی از درگیری ها و وخامت اوضاع انسانی ناراحت است. چین مایل به حفظ ارتباط و هماهنگی با عربستان سعودی، تجمیع تلاش‌ ها برای اشاعه صلح و گسترش حل و فصل جامع و عادلانه موضوع فلسطین است.

پیشتر هم «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین امروز در رایزنی تلفنی با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران در خصوص تحولات جاری در اراضی اشغالی تأکید کرد که پکن از «آرمان به‌حق» ملت فلسطین حمایت می‌کند.

وزیر امور خارجه چین در این گفتگو تصریح کرد که کشورش از «آرمان به‌حق مردم فلسطین در حفظ حقوق ملی شأن» حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، «گلوبال تایمز» پیرامون تماس تلفنی وزرای خارجه چین و جمهوری اسلامی ایران نوشته بود: طرف چینی از کشورهای اسلامی برای تقویت وحدت و هماهنگی در موضوع فلسطین و یک صدایی حمایت می‌کند و جامعه بین المللی باید برای مقابله با اقدامات هر طرفی که به غیرنظامیان آسیب می‌رساند، اقدام کند.