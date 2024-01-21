قتل بر سر هزینه بکسل خودرو در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی گفت: اوایل دی سال جاری خبر کشف یک جسد ناشناس در حوالی گرمدره کرج به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام و با توجه به زخمی بودن مقتول و احتمال وقوع قتل، بلافاصله عوامل ادارات تشخیص هویت و مبارزه با جرایم جنایی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: برابر بررسیهای اولیه کارآگاهان مشخص شد که مقتول در محل دیگری به وسیله چاقو به قتل رسیده و قاتل با بستن جسد وی به خودرو، او را به محل کشف جسد منتقل کرده است. با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی صورت گرفته در محل کشف جسد، کارآگاهان موفق به شناسایی قاتل شدند و با ردزنی مخفیگاه او در شهر تهران، با هماهنگی مقام قضائی نامبرده را دستگیر کردند.
سرهنگ شجاعی بیان کرد: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی، نامبرده عنوان کرد که در روز حادثه خودروی وی در اتوبان دچار نقص فنی شده که از مقتول درخواست میکند خودرو را تا درب منزل بکسل کند و پس از رسیدن به مقصد بر سر هزینه انتقال خودرو اختلاف پیدا کرده و در یک زد و خورد با ضربه چاقو مقتول را به قتل رسانده و در بیابانهای اطراف گرمدره جسد او را رها میکند.
رئیس پلیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
