ورود سامانه بارشی به کشور از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر بارش برف، باران و وزش باد آغاز میشود.
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد: بارش باران، رعدوبرق، در مناطق سردسیر بارش برف، وزش باد شدید موقت، در مناطق کوهستانی کولاک برف و احتمال وقوع بهمن و کاهش محسوس دما سهشنبه ۳ بهمنماه) در گیلان، غرب مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال و نوار غربی آذربایجان غربی، زنجان، شمال قزوین، چهارمحال و بختیاری، ارتفاعات در استانهای تهران و البرز و چهارشنبه (۴ بهمنماه) در اردبیل، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات در استانهای زنجان، قزوین، البرز پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی، یخزدگی و لغزندگی زمین در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، انسداد گردنههای مسیرهای برفگیر، کاهش دید، بهمن، کولاک برف، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر و احتمال قطعی برق در نواحی روستایی نقاط سردسیر دور از انتظار نیست.
به توصیه سازمان هواشناسی پرهیز از سفرهای غیر ضروری بهویژه در گردنههای برفگیر و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در مناطق سردسیر، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، پرهیز از فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنهها و نقاط سردسیر و صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد.
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