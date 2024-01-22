به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دنیس پوشلین» رییس منطقه جمهوری خلق دونتسک اعلام کرد که شمار قربانیان بمباران مناطق مسکونی این منطقه توسط ارتش اوکراین به ۲۸ کشته و ۳۰ زخمی افزایش یافته است.

وزارت خارجه روسیه دیروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حمله نیروهای مسلح اوکراین به دونتسک را یک اقدام تروریستی وحشیانه علیه غیرنظامیان روسیه می دانیم.حمله کی یف به دونتسک را قویا محکوم می کنیم؛ تمایل غرب برای تحمیل شکست راهبردی به روسیه، کی یف را به اقدامات بی پرواتری سوق داده است. این قبیل اقدامات دارای تبعات هستند و مسکو آن ها را مهم تلقی می کند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: از نهادهای بین المللی می خواهیم که حمله کی یف به دونتسک را محکوم کنند؛ سکوت آن ها به معنای تایید کشتار غیرنظامیان خواهد بود. حملات تروریستی اوکراین به وضوح فقدان اراده سیاسی این کشور برای صلح و حل و فصل بحران از طریق روش های دیپلماتیک را نشان می دهد. دستیابی به تمام اهداف عملیات ویژه ضروری است؛ خاک اوکراین نباید منشا تهدیدات امنیتی و اقدامات تروریستی (علیه مسکو) باشد.

دیروز یکشنبه شهردار منطقه دونتسک که سال گذشته با برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اعلام کرد که در تازه‌ ترین حمله‌ های توپخانه‌ای ارتش اوکراین به مناطق مسکونی این منطقه دست‌کم ۱۸ غیرنظامی کشته و ۱۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند. «دنیس پوشلین» رییس منطقه جمهوری خلق دونتسک هم این حمله را «بی‌رحمانه» توصیف و تاکید کرد که حمله‌های ارتش اوکراین زمانی رخ داد که خیابان‌ها در شلوغ‌ترین زمان خود بودند.

به گفته مقامات محلی دونتسک نیروهای ارتش اوکراین در روز شنبه ۴۳ بار بیش از ۱۶۱ پرتابه به سمت این منطقه شلیک کردند.