«من شهردارم» شایسته تبدیل به یک الگوی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران در مراسم تقدیر از سفیران دومین دوره «من شهردارم» که صبح امروز دوشنبه - دوم بهمن ماه ۱۴۰۲- در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: نهال نوپای «من شهردارم» امروز دو ساله شد که در مورد دستاوردها و برنامه‌های آینده آن گفت و گو خواهیم داشت. این طرح از دو سال پیش با رویکرد مردمی سازی اداره شهر تهران از طریق بودجه‌ریزی مشارکتی و انجام برنامه ریزی «با مردم» به جای برنامه‌ریزی «برای مردم» آغاز شد.

وی افزود: در این طرح رکورد تاریخ‌سازی ثبت شد که به نوعی با قاطعیت می‌توانیم فعالیت‌های مشارکتی شهرداری را به قبل و بعد از آن تقسیم کنیم. با این اهتمام در جلب مشارکت شهروندان تهرانی، شهرداری توانست از طریق این طرح وجهه خود را از یک نهاد خدماتی صرف به یک «نهاد اجتماعی فرهنگ‌محور و خدمت‌محور» ارتقا دهد.

باقری ادامه داد: تکنیکی که در این طرح به عنوان ارتباط چهره به چهره مورد استفاده قرار گرفت باعث موفقیت در جلب مشارکت شد. البته تجربه سال اول طرح نیز به ما کمک کرد. میزان پیشرفت توسعه محله‌ای و کل طرح در دوره اول من شهردارم تا امروز پیشرفت خوبی داشته به طوری که کل طرح ۷۶ درصد پیشرفت داشته و در بحث توسعه محله‌ای این عدد به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری گفت: بنا داریم هم در نظام بودجه‌ریزی، این طرح را به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که مجدداً سرمایه اجتماعی خوبی را جلب کنیم. دبیرخانه طرح من شهردارم یک مرکز تحقیق و توسعه دائمی را طرح ریزی کرده که تمامی فرایندها را بر اساس آخرین اطلاعات روز و استاندارد به روز رسانی کند. همچنین با استفاده از ثبت تجارب من شهردارم، می‌توانیم نقاط ضعف آن را برطرف کنیم. در کنار کتابچه تدوین تجارب طرح من شهردارم، کتاب من شهردارم را به چاپ خواهیم رساند.

وی اضافه کرد: نکته دیگر مدنظر، تبدیل «من شهردارم» به یک الگوی ملی و تسری آن به سازمان و شرکت‌ها و کلانشهری دیگر کشور است که شهر کاشان چند روز پیش اجرای این طرح را آغاز کرده و بقیه شهرها هم علاقمند هستند.

باقری تصریح کرد: اهتمام جدی شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه را در این طرح شاهد بودیم و دستاورد آن، مشارکتی با میزان یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۳۹ نفر بود.

معاون شهردار تهران یادآور شد: باید در روش تعریف پروژه‌ها برای سال‌های آینده تجدیدنظرهایی داشته باشیم و روش‌های ارتباط‌گیری با شهروندان و جلب آرای آن‌ها نیز باید بهبود پیدا کند. در واقع، روش‌های ارتباط‌گیری را به طور دقیق احصاء و این فرآیند را دقیق‌تر و شفاف‌تر خواهیم کرد.