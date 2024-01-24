به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های عبری اعلام کردند که قطری‌ها نتانیاهو را به مانع‌تراشی و کارشکنی در مسیر تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور برای مبادله اسرا متهم کردند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد که شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که قطری‌ها علناً نتانیاهو را به مانع‌تراشی و کارشکنی در مسیر تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور برای مبادله اسرا متهم کردند.

قطری‌ها تاکید کردند که نتانیاهو به جای اولویت دادن به نجات جان اسرای اسرائیلی، برخی مسائل سیاسی کم‌اهمیت را اولویت قرار داده است.

در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد که اظهارات منتسب به نتانیاهو در مورد میانجی‌گری قطر را شدیداً محکوم می‌کنیم.

ماجد الانصاری بیان کرد اظهارات نتانیاهو درباره میانجیگری قطر اگر صحت داشته باشد، تنها منجر به مانع‌تراشی در مسیر میانجی‌گری این کشور و تضعیف آن خواهد شد و به نظر می‌رسد او آینده سیاسی خود را نسبت به نجات جان افراد بی‌گناه از جمله اسرای اسرائیلی در اولویت قرار داده است.

وی گفت: امیدواریم نتانیاهو به جای مشغول شدن به روابط استراتژیک ما با واشنگتن، برای برداشتن موانع موجود بر سر راه توافق مبادله اسرا تلاش کند.

این در حالی است که سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که قطر به رژیم صهیونیستی ابلاغ کرده حماس مذاکرات در رابطه با توافق مبادله اسرا را تعلیق خواهد کرد.