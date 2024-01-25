وزیر دارایی رژیم صهیونیستی: قطر حامی تروریسم است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه به شدت به قطر حمله کرد.

وی ادعا کرد که قطر حامی تروریسم و تامین کننده مالی تروریستها است.

اسموتریچ مدعی شد: قطر در کشتار حماس علیه غیرنظامیان اسراییلی مسئولیت زیادی دارد.

وی در ادامه گفت: روابط غرب با قطر مبتنی بر منافع اقتصادی و همراه با نفاق است.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی افزود: یک موضوع کاملاً مشخص است و آن عدم ایفای نقش قطر در غزه پس از جنگ است.

این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند قطری‌ها علناً نتانیاهو را به مانع‌تراشی و کارشکنی در مسیر تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور برای مبادله اسرا متهم کردند.

قطری‌ها تاکید کردند که نتانیاهو به جای اولویت دادن به نجات جان اسرای اسراییلی، برخی مسائل سیاسی کم‌اهمیت را اولویت قرار داده است.

در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: اظهارات منتسب به نتانیاهو در مورد میانجی‌گری قطر را شدیداً محکوم می‌کنیم. اظهارات نتانیاهو درباره میانجیگری قطر اگر صحت داشته باشد، تنها منجر به مانع‌تراشی در مسیر میانجی‌گری این کشور و تضعیف آن خواهد شد و به نظر می‌رسد او آینده سیاسی خود را نسبت به نجات جان افراد بی‌گناه از جمله اسرای اسراییلی در اولویت قرار داده است. امیدواریم نتانیاهو به جای مشغول شدن به روابط استراتژیک ما با واشنگتن، برای برداشتن موانع موجود بر سر راه توافق مبادله اسرا تلاش کند.