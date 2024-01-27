به گزارش خبرنگار مهر، بخش تئاتر خیابانی چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم بهمن با حضور گروههای برتر تئاتر خیابانی آغاز شد. شهریار صادقحسنی از استان گیلان و شهرستان لاهیجان با نمایش خیابانی «یک آبادی عشق» که در روزهای جمعه ۶ بهمن در برج آزادی و شنبه ۷ بهمن در پهنه رودکی اجرا میشود، در این رویداد حاضر است. صادق حسنی با نمایش«زمستان ۶۶ کجا بودی؟» فعالیتش را آغاز کرده و با کارگردانی نمایشهایی نظیر «تلخک و بالهایش»، «تمنای باران» و «ارسو واچینی» این مسیر را ادامه داده است.
صادق حسنی درباره اثر نمایشی خود در این دوره از جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: نمایش خیابانی «یک آبادی عشق» بر اساس داستان مردی است که در جنگ آسیب دیده و به دنبال ساخت آبادی یا مکانی برای کودکان آسیبدیده جنگ است و با رویای خود در آبادی خیالی اش زندگی میکند.
وی همچنین درباره اهمیت برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر فجر عنوان کرد: در این رویداد به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین جشنواره تئاتر کشور آثار بسیاری از هنرمندان برگزیده به اجرا درمیآید، بنابراین میتواند در توانمندسازی تئاتر استانها تاثیر بهسزایی داشته باشد و هنرمندان تئاتر با دیدن آثار یکدیگر در تولید آثار جدید خود نگاهی ویژه و خاص به هنرهای نمایشی داشته باشد.
صادق حسنی ادامه داد: این جشنواره همچنین در پرورش نسل جدید تاثیر صدچندانی دارد که البته این ویژگی باید در رویکرد جشنواره گنجانده شود که بر این اساس بخشی به عنوان «کارگردان اولیها» در جشنواره گنجانده شود که نسل جدید خود را بتواند ارزیابیکند اما متاسفانه جای این بخش در جشنواره تئاتر فجر خالی است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، بتواند مردم را بیشتر و موثرتر با تئاتر و هنرهای نمایشی آشنا کند.
چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به ریاست کاظم نظری و دبیری مهدی حامدسقایان، از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در تهران در حال برگزاری است.
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