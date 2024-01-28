میلاد هارونی کارگردان نمایش «سایلنت هملت، سایلنت» از اهواز که روزهای هفتم و هشتم چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش مسابقه تئاتر ایران، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود، درباره موضوع این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «سایلنت هملت، سایلنت» اقتباسی از هملت شکسپیر است و کلیت موضوع این است که هملت از تمام تردیدهایش گذشته و برای خونخواهی و انتقام آمده است. داستان از انتقام‌جویی هملت شروع می‌شود. شخصیت مرگ در کار من اضافه شده است و به مخاطب در راستای اتفاق داستان گوشزد می‌کند که مرگ از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است.

وی درباره دغدغه موجود برای اقتباس از «هملت» ویلیام شکسپیر، اظهار کرد: از میان آثار شکسپیر «هملت» را بیشتر از همه دوست دارم و نیت بر این بود که نگاه متفاوتی به این اثر داشته باشیم.

هارونی درباره روند تولید این اثر نمایشی توضیح داد: نگارش متن توسط نسیم عسگری و طراحی‌های اولیه کارگردانی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ آغاز شد اما تمرین‌ها را با حضور ۳۱ بازیگر از اول تیر ۱۴۰۲ شروع کردیم. سپس به مدت ۵ شب در اهواز نمایش را روی صحنه بردیم.

کارگردان «سایلنت هملت، سایلنت» درباره چالش‌های اقتصادی موجود برای تولید این اثر نمایشی، تاکید کرد: تمام هزینه‌های تولید نمایش به صورت کاملاً شخصی پرداخت شد و متأسفانه از هیچ جایی ریالی حمایت نشدیم. حتی هزینه سفر گروه را هم به جشنواره منطقه‌ای و هم جشنواره تئاتر فجر، خودم متقبل شدم. متولیان فرهنگی و هنری استان هیچ حمایتی نمی‌کنند و وقتی به آن‌ها مراجعه کردیم به ما گفتند مگر تئاتر به ما مربوط می‌شود که از آن حمایت کنیم. برای اجرای عموم هم حمایتی نمی‌کنند و حتی پول سالن را هم که متعلق به خودشان است از ما می‌گیرند و پول کرایه نور و امکانات دیگری را هم که سالن ندارد، ما پرداخت می‌کنیم.

وی درباره شرایط برگزاری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز تصریح کرد: متأسفانه وضعیت اسکان گروه‌ها در جشنواره چهل و دوم تئاتر فجر اصلاً مناسب نیست. وقتی وارد لابی هتلی که در آن اسکان داریم، می‌شویم گویی وارد فضایی کارگاهی شده‌ایم که در آن کارهای بنایی و ساخت و ساز انجام می‌شود. شیوه دادن کارت هدیه برای تهیه خورد و خوراک گروه نیز شیوه‌ای عجیب است که برای اولین بار شاهد آن هستیم.

هارونی درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر در تهران، اظهار کرد: پیگیری‌ها را برای اجرای عمومی در سالن اصلی تئاتر شهر انجام داده‌ایم و تلاش می‌کنیم در تهران اجرای عمومی داشته باشیم.

عکس از کیارش مسیبی است.