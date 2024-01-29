«لیلی ومجنون»ترکی بدون بالانویس فارسی/استقبال از روز هشتم جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۸ بهمن، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در هشتمین روز خود میزبان اجراهای مختلف در بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی بود و یکی از روزهای خوب خود را به لحاظ استقبال مخاطبان سپری کرد.

تئاتر شهر شاهد حضور قابل توجه مخاطبان

در نهمین روز از چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مجموعه تئاتر شهر شاهد حضور قابل توجه مخاطبان در سالن‌های اصلی و قشقایی خود بود. استقبال از اجرای نمایش‌های «سایلنت هملت، سایلنت» از اهواز و «بنداربیدخش» از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ به حدی بود که تعداد زیادی از مخاطبان به شکل خارج از ظرفیت در سالن‌ها حضور پیدا کردند و به تماشای این آثار نشستند.

در این روز نمایش «آنتیگونه» دانشگاه هنر تهران در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر نیز با استقبال مخاطبان به صحنه رفت.

سالن اصلی تئاتر شهر یک اجرا داشت نه ۲ اجرا!

نمایش «سایلنت هملت، سایلنت» به کارگردانی میلاد هارونی از اهواز که روز شنبه ۷ بهمن، ساعت ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، طبق جدول اجراهای منتشرشده از سوی دبیرخانه جشنواره قرار بود روز یکشنبه ۸ بهمن در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ اجرا شود. این نمایش در هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر تنها یک اجرا در ساعت ۱۷ داشت.

میلاد هارونی کارگردان درباره دلایل تک‌اجرایی بودن این اثر در هشتمین روز جشنواره، به خبرنگار مهر گفت که به دلیل سنگینی کار و اجرا، از ابتدا به دبیرخانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کرده بود که قادر نیست در روز ۲ اجرا داشته باشد و دبیرخانه نیز این امر را پذیرفته بوده است.

علیرغم گفته‌های کارگردان نمایش، ستاد برگزاری جشنواره چهل و دوم تئاتر فجر درج تک‌اجرایی بودن نمایش «سایلنت هملت، سایلنت» در روز یکشنبه ۸ بهمن را فراموش کرده‌اند.

وزیر در تماشاخانه سنگلج

در این روز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تماشای نمایش «ثقه‌الااسلام» به کارگردانی امیر حجازی، در تماشاخانه سنگلج نشست.

اسماعیلی در پایان اجرای این نمایش گفت: گروه‌های شهرستانی اجراهای خوبی داشتند؛ این دوستان عزیزمان نیز از تبریز با اجرای خود یک رویداد مهم تاریخی را بازگو کردند. موضوع «ثقة‌الاسلام» از جمله موضوعاتی است که تاکید شده بود کارهای نمایشی درباره آن تهیه شود. در همین راستا امسال علاوه بر اینکه نمایش «کلنل» روی صحنه رفت، شاهد اجرای نمایش «ثقة‌الاسلام» نیز بودیم. باید از دوستان عزیز تبریزی برای زحمات شأن تشکر کنم و ان شاءالله بتوانیم همین نگاه را در بازآفرینی سایر وقایع مهم تاریخی کشور ادامه دهیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وجه تمایز جشنواره تئاتر فجر چهل و دوم، اظهار کرد: جشنواره امسال خیلی بومی شده و با اقتضائات سنتی و تاریخی کشورمان متناسب است. ما با نگاه به همه مناطق کشور و حاکم شدن عدالت فرهنگی شاهد بروز استعدادهای خوبی هستیم و از این رو در بهترین سالن‌های شهر تهران گروه‌های استانی فرصت اجرا دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره شفافیت بودجه وزارت فرهنگ توضیح داد: اطلاعات در این زمینه منتشر شده و شرایط کاملاً روشن است؛ در قرارگاه شهید آوینی میز تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی تشکیل شده است. سرانه‌ای را نیز در نظر گرفته‌ایم و اقدامات با مدیریت دوستان‌مان در معاونت هنری به صورت برنامه محور پیش می‌رود و از همه مجموعه‌های نمایشی کشور حمایت صورت می‌گیرد.

اسماعیلی یادآور شد: خداراشکر این‌روزها اتفاقات خوبی را در تئاتر کشور به لطف دوستان شاهد هستیم، اکنون نیز در جشنواره تئاتر فجر چهل و دوم استقبال پرشوری را می‌بینیم و این موضوع نوید روزهای خوب برای تئاتر کشور را می‌دهد.

«لیلی و مجنون» ترکی بدون بالانویس فارسی

نمایش «لیلی و مجنون» به کارگردانی یعقوب صدیق‌جمالی از تبریز روز یکشنبه ۸ بهمن اولین اجرای خود را در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر پشت‌سر گذاشت.

این نمایش که با استقبال مخاطبان در تالار وحدت روی صحنه رفت، به زبان ترکی اجرا شد اما هیچ بالانویس فارسی برای مخاطبان غیر ترک‌زبان در نظر گرفته نشده بود.

این در حالی است که همواره ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر برای نمایش‌های خارجی و همچنین نمایش‌هایی که به زبان ترکی یا کردی یا لری اجرا می‌شوند بالانویس فارسی در نظر می‌گیرد تا همه مخاطبان بتوانند با این اجراها ارتباط برقرار کنند. حتی در سینما هم برای فیلم‌های ترک‌زبان ایرانی، زیرنویس فارسی در نظر گرفته می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، با دبیری مهدی حامدسقایان در حال برگزاری است.

عکس از کیارش مسیبی است.