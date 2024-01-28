احتمال شکستن درهای سالن اصلی تئاتر شهر!/ معاون به جشنواره آمد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۷ بهمن، چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هفتمین روز برگزاری خود را سپری کرد؛ روزی که آثار مختلف اجرا شدند و جشنواره به روزهای پایانی برگزاری خود نزدیک شد.

استقبالی که درهای تئاتر شهر را لرزاند!

روز شنبه ۷ بهمن نمایش «سایلنت هملت، سایلنت» به کارگردانی میلاد هارونی از اهواز، ساعت ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. این نمایش که در هفتمین روز جشنواره، یک نوبت اجرا داشت، با استقبال قابل توجه مخاطبان همراه شد.

استقبال مخاطبان برای تماشای این اثر نمایشی به حدی بود که تعدادی از مخاطبان پشت درهای ورودی مجموعه تئاتر شهر ماندند و نتوانستند به داخل مجموعه راه پیدا کنند.

تجمع مخاطبان باعث وارد شدن فشار زیادی به درهای ورودی مجموعه تئاتر شهر شد.

در نهایت سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر یکی از شلوغ‌ترین شب‌های خود را در ایام چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تجربه کرد.

مخاطبان به سراغ «آوینیون» رفتند

نمایش «آوینیون» به کارگردانی حسن معینی در هفتمین روز جشنواره در ساعت ۲۲ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این اجرا همچون اجرای نمایش در روز ششم جشنواره نیز مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

اما نکته قابل تأمل این بود که برخی از مخاطبان بلیت اجرای نمایش در ساعت قید شده برای اجراهای سالن سایه تئاتر شهر در ایام جشنواره یعنی ساعت‌های ۱۶ و ۱۹ را داشتند و این در حالی است که طبق اعلام دبیرخانه جشنواره نمایش «آوینیون» در روز شنبه ۷ بهمن فقط در ساعت ۲۲ اجرا داشت.

ازدحام مخاطبان با توجه به ظرفیت کم‌تر سالن سایه نسبت به دیگر سالن‌های تئاتری میزبان جشنواره بالا بود و در نهایت این اثر نمایشی نیز آخرین اجرای خود را در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سپری کرد.

معاون حقوقی وزیر ارشاد تماشاگر «دل‌لرزه» شد

سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین روز جشنواره تئاتر فجر و در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر، به تماشای نمایش «دل‌لرزه» به کارگردانی مجتبی لاله‌زاری از یزد نشست.

وی پس از پایان اجرای نمایش در جمع خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در خصوص قرارگاه فرهنگی شهید آوینی و حمایت‌هایی که از انجمن‌های فرهنگی و هنری استان‌های مختلف کشور انجام خواهد شد، پرداخت.

گروه «لیلی و مجنون» تماشاگر «تروما» شدند

نمایش «تروما» به کارگردانی احمد سلیمانی که در بخش هویت ملی چهل و دومین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر حضور دارد، روز ۷ بهمن در تالار وحدت، آخرین اجرای خود را پشت‌سر گذاشت.

در این شب گروه نمایش «لیلی و مجنون» به کارگردانی یعقوب صدیق‌جمالی از تبریز که قرار است در هشتمین و نهمین روز جشنواره تئاتر فجر چهل و دوم در تالار وحدت روی صحنه برود، به تماشای نمایش «تروما» نشستند.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، با دبیری مهدی حامدسقایان در حال برگزاری است.