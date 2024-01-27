اختصاص هزار میلیارد بودجه مصوب برای بنیه فرهنگی استان‌ ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز شنبه ۷ بهمن به تماشای نمایش «دل لرزه» به کارگردانی مجتبی لاله زاری از یزد در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر نشست.

وی بعد از تماشای این اثر نمایشی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از کارهایی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری انجام شد، راه‌اندازی قرارگاه شهید آوینی بود. این قرارگاه در محور ایجاد یک هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف فرهنگی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اتکا و استفاده عملیاتی و دادن نقش جدی به حلقه‌های میانی فرهنگی نظیر انجمن‌های فرهنگی و هنری در سراسر کشور، جبهه فرهنگی انقلاب، شکل گرفته است. کارهای برتر و تراز این حلقه‌ها که قابلیت طرح مساله در سطح کشور دارند، از طریق قرارگاه حمایت می‌شوند.

هاشمی یادآور شد: با حمایت وزیر ارشاد کار عملیاتی قرارگاه آغاز شده است. حدود ۷ ماه است که جلسات مستمری در ستاد قرارگاه شهید آوینی داشتیم و طرح‌ها و برنامه‌های متعدد انجمن‌های مختلف فرهنگی و هنری سراسر کشور، جبهه فرهنگی انقلاب، حوزه هنری و ادارات کل ارشاد گرفته شده و در مسیر پایش هستند تا بهترین‌ها انتخاب و مورد حمایت قرار گیرند و وارد بخش عملیاتی شوند.

وی ادامه داد: این طرح در سازمان برنامه و بودجه مرحله‌های نهایی خود را طی می‌کند و بودجه آن هم در حال محقق شدن است.

هاشمی توضیح داد: قرارگاه شهید آوینی نقش مکملی با سند مهندسی کشور دارد. برخی استان‌ها سند مهندسی مصوب داریم که رونمایی و طراحی شده و در برخی استان‌ها نداریم که این قرارگاه را محور قرار داده ایم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره میزان بودجه‌ای که برای این برنامه مصوب شده است، تاکید کرد: مجموعه بودجه مصوب برای تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها از اول سال نزدیک به یک هزار میلیارد تومان است که از این بودجه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تملک دارایی و مباحث این‌چنینی بوده و باقی در بخش‌های فرهنگی‌تر اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: هر چقدر که سازمان برنامه به این ردیف بودجه تخصیص دهد در استان‌ها پخش خواهد شد و تمام حلقه‌های میانی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. خبرهای خوبی از سازمان رسیده که این کار را به صورت عملیاتی داشته باشیم.

هاشمی توضیح داد: تمام مسیر ناظر به برنامه‌های پیشنهادی و عملیاتی ای است که این حلقه‌های میانی ارائه کرده‌اند. بر اساس اولویت‌های اعلامی شورای فرهنگ عمومی، برنامه‌ها انتخاب و حمایت خواهند شد.

معاون حقوقی وزیر فرهنگ و ارشاد در پاسخ به پرسشی درباره شفاف سازی بودجه‌های سازمان سینمایی، تصریح کرد: خیلی محرمانه نیست و آقای وزیر و آقای خزاعی مکرر در این باره صحبت کرده اند و اگر مطالبه شود گفته می‌شود. معمولاً ناظر به کارهایی که انجام می‌شود، هزینه‌ها مشخص و معلوم می‌شود و اعداد و ارقام عجیبی نیست. ضمن اینکه سازمان سینمایی و معاونت هنری بسیاری از تولیدات و رویدادهای مختلف از جمله جشنواره‌ها را با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر انجام می‌دهند تا چرخ فرهنگ بچرخد.

وی متذکر شد: همواره گفته‌ام که اساساً مشکل فرهنگ این است که از ابتدا شاطر چونه فرهنگ را به لحاظ بودجه کوچک گرفته است. لذا باید یک نگاه بهتری به حوزه فرهنگ بیندازبم تا بتوانیم تکان جدی تر و حرکت ریشه‌ای تر در حوزه فرهنگ داشته باشیم.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که چه رایزنی‌هایی با مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه تئاتر و جشنواره تئاتر فجر انجام شده است، تاکید کرد: سال گذشته برای اولین بار حوزه معاونت هنری که یکی از کارهای اصلی اش همین عرصه تئاتر است صاحب ردیف بودجه مشخصی در مجلس شد. مجلس استقبال خوبی کرد و ان شاءالله امسال هم بتوانیم این موضوع را احیا کنیم. یک مساله تصویب بودجه و یک مساله تخصیص بودجه است که امیدواریم در بخش تخصیص امسال اتفاقات خوبی از سوی دوستان سازمان برنامه و بودجه رخ دهد.

وی یادآور شد: با توجه به شعار دولت، عدالت فرهنگی دغدغه اصلی ما است و سعی می‌کنیم هر بودجه‌ای که به دست ما برسد در سطح استان‌ها تقسیم و تزریق کنیم.