اجرای تئاتر با رویکرد آکادمیک/ ویژگی بخش دانشجویی جشنواره چیست؟

حسین عبداللهی مدیر بخش دانشجویی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره اهداف و برنامههای این بخش از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بخش دانشجویی، اگرچه پیشینه حضور در جشنواره تئاتر فجر را دارد ولی بیش از ۲ دهه در این جشنواره حضور نداشته است و امسال با مساعدت و پیگیریهای فراوان مدیر کل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره تئاتر فجر و مشارکت اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی اجتماعی وزارت علوم دوباره به جشنواره تئاتر فجر بازگشته است.
وی افزود: گذشته از حضور صحنهای نمایشهای دانشجویی در جشنواره تئاتر فجر، از دیگر اهداف بسیار مهم این بخش از تئاتر کشور، پژوهش، آموزش و اجرای تئاتر با رویکردهای آکادمیک و بر اساس نظریههای اجرایی معاصر است. باید اشاره کنم برخی از آثار راهیافته به این بخش، پایاننامههای دانشجویی دانشجویان رشته تئاتر است که پس از تحقیق و پژوهشهای فراوان درباره متن، کارگردانی و شیوههای اجرایی و در پی آزمون و خطاهای فراوان به اجرا در جشنواره رسیدهاند.
عبداللهی درباره محتوای مضمونی آثار راهیافته به جشنواره هم توضیح داد: برای شرایط محتوایی بخش تئاتر دانشجویی، محتوای موضوعی آزاد در نظر گرفته شده و همین امر باعث شده است از نظر موضوع و محتوا شاهد تنوع در این بخش باشیم. این تنوع شامل اجرا یا بازخوانی آثار کلاسیک و برجسته تاریخ تئاتر جهان، تنوع اجرایی در آثار ادبیات و ادبیات نمایشی ایران و همچنین تنوع در گونههای اجرایی نمایش ایرانی است.
مدیر بخش دانشجویی جشنواره، توجه به پژوهش و آموزش در بخش تئاتر دانشجویی را دارای اهمیت دانست که برای رسیدن به این منظور، کارگاهها، درسگفتارها و نشستهای تخصصی تئاتر نیز تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: در این اقدام، با بهرهگیری از استادان مشهور بینالمللی و استادان برجسته ایرانی تئاتر دانشگاهی، موضوعات گوناگونی مانند رویکردها و نظریات معاصر تئاتر و اجرا، بدن، فرم و حرکت، طراحی صحنه نمایش و دیگر موضوعات تخصصی هنر نمایش آموزش داده خواهند شد. این کارگاهها که برای دانشجویان رشته نمایش در نظر گرفته شدهاند، در سطوح مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد، برگزار میشوند و دانشجویان شرکتکننده در این کارگاهها و نشستها، با رعایت پیشنیازهای لازم برای شرکت در هر کارگاه و یا نشست، انتخاب خواهند شد.
عبداللهی در پایان عنوان کرد: گذشته از نشستهای پژوهشی و آموزشی که عنوان شد، همچنین جلسات نقد و بررسی آثار به نمایش درآمده در بخش دانشجویی، در روزهای ۳، ۵، ۷، ۹ و ۱۱ بهمن با حضور عوامل تولید نمایشها، و همچنین منتقدان ثابت و مدعو برگزار میشود.
اجراهای بخش دانشجویی را غیر از تالارهای مولوی و حافظ، تالارهای مجموعه تئاتر شهر تهران اعم از چهارسو، قشقایی و سایه و همچنین تالارهای مجموعه ایرانشهر و تالارهای مجموعه محراب و سنگلج نیز میزبانی خواهند کرد. همچنین برای علاقهمندان به تئاتر دانشجویی، به موازات آثار راهیافته به بخش مسابقه دانشجویی، آثار برگزیده رویدادهای تئاتر دانشگاهی و دانشجویی نیز در جدول جای دارند و روی صحنه خواهند رفت.
چهلودومین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به ریاست کاظم نظری و دبیری مهدی حامدسقایان، از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در تهران در حال برگزاری است.
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