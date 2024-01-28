به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۹ بهمن، در نهمین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ۱۱ اثر در بخش صحنه‌ای و ۱۱ اثر در بخش خیابانی اجرا می‌شوند.

معرفی برگزیدگان بخش فراگیر

روز دوشنبه ۹ بهمن، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در ساعت ۱۵:۳۰ پذیرای آیین معرفی برگزیدگان بخش فراگیر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر می‌شود.

یک نمایش در بخش ملل

سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر در بخش ملل و در ۲ نوبت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ پذیرای نمایش «انقلاب» به کارگردانی جریو عبدالقادر رشید از الجزایر با مدت‌زمان ۶۶ دقیقه می‌شود.

۳ اثر در بخش مهمان

در این روز نمایش «لیلی و مجنون» به کارگردانی یعقوب صدیق‌جمالی از تبریز با مدت‌زمان ۱۲۰ دقیقه، ساعت ۱۹ در تالار وحدت، نمایش «رستخیز عشق» به کارگردانی حسین مسافرآستانه از تهران با مدت‌زمان ۵۰ دقیقه، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر و نمایش «شب‌نشینی با مولیر» به کارگردانی داود فتحعلی‌بیگی از تهران با مدت‌زمان ۹۰ دقیقه، ساعت ۱۸ در سالن جعفر والی تالار محراب به صحنه می‌روند.

۳ اثر در بخش مسابقه تئاتر ایران

در نهمین روز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش‌های «کهته» به کارگردانی حسین اسدی از خارک با مدت‌زمان ۸۰ دقیقه، ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، «فخرالزمان» به کارگردانی مهدی مسروری از بیرجند با مدت‌زمان ۹۰ دقیقه، ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۸:۳۰ در سالن قشقایی مجموعه و «چند روایت نامرتب» به کارگردانی مشترک کامران شهلایی و محمد لارتی از تهران، با مدت‌زمان ۱۱۰ دقیقه، ساعت ۱۶ و ۱۹ در سالن سایه تئاتر شهر اجرا می‌شوند.

۲ اثر در بخش مسابقه تئاتر دانشجویی

مرکز تئاتر مولوی نیز در این روز با سالن اصلی خود میزبان نمایش‌ «بنداربیدخش» به کارگردانی متین میرزایی از مرکز آموزش علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان با مدت‌زمان ۴۰ دقیقه، در ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ و تالار حافظ میزبان «دل‌قک» به کارگردانی سینا عاجلی از دانشگاه فرهنگیان شیراز با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه، در ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ است.

یک اثر در بخش غیررقابتی

نمایش «نشخوار» به کارگردانی بهمن علاقبندان از تهران با مدت‌زمان ۴۵ دقیقه، از ساعت ۱۵ و ۱۷ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی اجرا می‌شود.

یک اثر در بخش هویت ملی

تماشاخانه سنگلج در نهمین روز جشنواره تئاتر فجر در ساعت ۱۷، پذیرای نمایش «ثقه‌الاسلام» به کارگردانی امیر حجازی از تبریز با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه است.

۱۱ اثر در بخش تئاتر خیابانی

بخش تئاتر خیابانی چهل و دومین روز جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در نهمین روز خود، ساعت ۱۶، ۱۶:۳۰، ۱۷ و ۱۸ در پهنه رودکی به ترتیب شاهد اجرای نمایش‌های «۱۴۰۲» به کارگردانی افشین خدری از سنندج با مدت‌زمان ۲۲ دقیقه، «آقای ایکس» به کارگردانی امیرعباس پارسائیان از یزد با مدت‌زمان ۲۰ دقیقه، «مشت و لگد محترمانه» مصطفی کولیوندی از ایلام با مدت‌زمان ۴۰ دقیقه و «پیوند کوالانسی» به کارگردانی ابراهیم حاج‌حیدری از خمینی‌شهر با مدت‌زمان ۴۰ دقیقه، است.

همچنین ساعت ۱۶:۳۰ در سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر نمایش «بازگشت به خان نخست» داریوش نصیری از دانشگاه سوره با مدت‌زمان ۵۰ دقیقه، ساعت ۱۹:۳۰ در موزه عبرت نمایش «بند ۶» میلاد جباری مولانا از تهران با مدت‌زمان ۵۵ دقیقه، ساعت ۱۱ در متروی تئاتر شهر نمایش «مشت و لگد محترمانه» مصطفی کولیوندی از ایلام با مدت‌زمان ۴۰ دقیقه، ساعت ۱۱ در متروی ایوان انتظار میدان ولیعصر (عج) نمایش «آقای ایکس» امیرعباس پارسائیان از یزد با مدت‌زمان ۲۰ دقیقه، ساعت ۱۱ در فرهنگسرای رازی نمایش «۱۴۰۲» افشین خدری از سنندج با مدت‌زمان ۲۶ دقیقه، ساعت ۱۱ در محوطه فضای باز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش «سروستان» روح‌الله آریس از کرمان با مدت‌زمان ۱۷ دقیقه و ساعت ۱۶ در برج آزادی «هیچی نگو» علیرضا ناصحی از تهران با مدت‌زمان ۳۵ دقیقه اجرا می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن، با دبیری مهدی حامدسقایان در حال برگزاری است.

عکس از رضا معطریان است.