حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اول سال بندگی خداوند، ماه رجب است و اعمال دوره سال در کتاب مفاتیح الجنان نیز با ماه رجب شروع شده که این امر نشان می‌دهد نوسازی معنوی و اخلاقی از ابتدای ماه رجب آغاز می‌شود.

رییس ستاد اعتکاف کشور افزود: آواربرداری از دل در ماه رجب با استغفار محقق می‌شود که تاکید شده در این ماه که به نام ماه خانه تکانی هم معروف است، باید دل را صیقل داد.

حجت الاسلام تکیه‌ای گفت: در ماه شعبان نیز با صلوات دل جلا پیدا می‌کند و ذکر استغفار و ذکر صلوات دل انسان را از آلودگی‌های روزمره می زداید.

وی ادامه داد: انسان پس از ماه رجب و شعبان وقتی با دل صیقل یافته به ماه رمضان ورود می‌کند، در این صورت خداوند را در خود تجلی دهد.

وی افزود: باید خداوند را شاکرم باشیم که نظام جمهوری اسلامی شرایط دینداری، معرفت افزایی، معنویت گرایی و اخلاق مداری را به معنای تام آن فراهم کرده است.

رییس ستاد اعتکاف کشور بیان کرد: قبل از انقلاب اسلامی در مراسم‌های نماز جمعه، دعای عرفه، شب‌های قدر، نیمه شعبان، عید سعید غدیر و اربعین حسینی و دیگر مناسبت‌ها چنین اجتماعات پرشکوهی را نداشتیم.

امسال یکصدمین سال احیای اعتکاف است

حجت الاسلام تکیه‌ای با بیان اینکه در قبل از انقلاب اسلامی اعتکاف چند ده نفری آن هم در قشر روحانی در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام قم برگزار می‌شد افزود: امسال یکصدمین سال احیای اعتکاف است که مرحوم آیت الله حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم و آیت الله گلپایگانی از ابتدای امر آن را دنبال کردند.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی آمار افزایش شرکت کنندگان در اعتکاف تصاعدی بوده و این استقبال همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام تکیه‌ای گفت: امروز معتکفان می‌خواهند در بستر مسجد معتکف شود که فضای لازم برای این عبادت در بسیاری از مساجد کشور فراهم نیست و کمتر از ۱۰ درصد مساجد امکان برگزاری اعتکاف در انها وجود دارد.

رییس ستاد اعتکاف کشور ادامه داد: باید مسجد را برای معتکفان آماده کرد و امروز به برکت نظام اسلامی ایران، فضاهای مختلف ورزشی، فرهنگی و تفریحی گسترش یافته، اما فضاهای معنوی تنگ است که پاسخگوی برنامه‌های مختلف از جمله اعتکاف نیست.

مصلاها جدید باید به صورت مسجد احداث شوند

وی بیان کرد: اینکه مصلاها از ابتدا مسجد نبودند اشتباه بوده و رهبر معظم انقلاب بر این امر تاکید کردند که مصلاها جدید باید به صورت مسجد احداث شوند و در این صورت می‌توان از فضای مصلاها برای برپایی مراسم معنوی اعتکاف استفاده کرد.

حجت الاسلام تکیه‌ای بیان کرد: امسال ۳۷ هزار و ۴۰۰ نفر در قم برای مراسم معنوی اعتکاف ثبت نام کردند که پس از انجام قرعه کشی از این تعداد ۱۸ هزار نفر توانستند در این مراسم شرکت داشته باشند.

وی اضافه کرد: نصف جمعیت ثبت نام کنندگان از حضور در اعتکاف محروم شدند و دلیل اصلی آن هم کمبود فضای مساجد برای برگزاری مراسم اعتکاف است.

رییس ستاد اعتکاف کشور ابراز کرد: در مصلای قدس قم ۵ هزار نفر می‌توانند معتکف شوند که اگر همه فضای مصلا مسجد باشد در این صورت بخش زیادی از مشکلات کمبود فضای اعتکاف حل خواهد شد.

حجت الاسلام تکیه‌ای عنوان کرد: در اواخر آذرماه امسال گردهمایی مسؤولان برگزاری اعتکاف سراسر کشور طی سه روز در مشهد مقدس برگزار شد تا اعتکاف امسال با بهترین شرایط برگزار شود.

وی افزود: شوراهای راهبری اعتکاف با سند راهبردی برگزاری اعتکاف در استان‌های مختلف کشور تشکیل شد و ارتقا کیفیت برگزاری اعتکاف در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در خارج از کشور نیز دفاتر ستاد مرکزی اعتکاف در حال دایر شدن است و جشنواره بین المللی اعتکاف نیز از جمله برنامه‌های ستاد اعتکاف است.

رییس ستاد اعتکاف کشور گفت: هم اکنون بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر در ۷ هزار مسجد سراسر کشور معتکف هستند.