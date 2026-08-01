حجت‌الاسلام سیدعمران حسینی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است که با همنوع خود انس می‌گیرد و ارتباط برقرار می‌کند و این ویژگی، امری فطری و برخاسته از سرشت انسان است. از همین رو، زیارت را می‌توان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای فطری انسان دانست.

وی افزود: اسلام که دین فطرت است، توجه ویژه‌ای به موضوع زیارت دارد و در منابع دینی و احادیث اهل‌بیت (ع) سفارش‌های فراوانی درباره زیارت معصومان (ع)، به ویژه زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) و به‌طور خاص زیارت اربعین وارد شده است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جایگاه رفیع زیارت امام حسین (ع) تصریح کرد: برکات زیارت سیدالشهدا (ع) به اندازه‌ای گسترده است که نه تنها اهل زمین، بلکه فرشتگان مقرب الهی، ارواح پاک پیامبران و صدیقان نیز همواره به زیارت آن حضرت مشرف می‌شوند و از برکات بارگاه نورانی ایشان بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: جمع‌بندی روایات درباره فضیلت زیارت امام حسین (ع) نشان می‌دهد که خداوند متعال گناهان زائر آن حضرت را می‌آمرزد، عمر او را طولانی می‌کند، رزق و روزی‌اش را افزایش می‌دهد، اندوهش را برطرف می‌سازد، قلبش را سرشار از شادی و آرامش می‌کند، گناهانش را به حسنات تبدیل می‌سازد و اگر اهل شقاوت باشد، او را به سعادت و خوشبختی رهنمون می‌شود.

حسینی‌نسب خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که پیامبر اکرم (ص) شفیع زائر امام حسین (ع) خواهد بود و حتی به او اجازه شفاعت دیگران نیز داده می‌شود. همچنین زائر سیدالشهدا (ع) در قیامت با آن حضرت محشور خواهد شد و در بهشت، همنشین اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) خواهد بود؛ از این رو می‌توان گفت فضایل و آثار معنوی زیارت امام حسین (ع) قابل شمارش نیست.

وی در بیان نمونه‌ای از روایات مربوط به فضیلت زیارت امام حسین (ع) گفت: در حدیثی آمده است که راوی می‌گوید امام صادق (ع) از من پرسید چند بار حج انجام داده‌ای؟ عرض کردم نوزده بار. حضرت فرمودند: «اگر حج‌هایت را به بیست بار برسانی، برای تو ثواب زیارت امام حسین (ع) نوشته خواهد شد.» این روایت، بیانگر عظمت جایگاه زیارت سیدالشهدا (ع) در معارف اهل‌بیت (ع) است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به جایگاه پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین مقدمه رسیدن به برکات عظیم زیارت امام حسین (ع) است؛ البته زیارت تنها به حضور در حرم مطهر محدود نمی‌شود، بلکه مسیر پیاده‌روی نیز خود عبادت، سیر معنوی و زمینه‌ساز خودسازی انسان است و هر قدمی که زائر در این مسیر برمی‌دارد، دارای اجر و پاداش الهی است. وی افزود: راهپیمایی عظیم اربعین، حماسه‌ای تمدن‌ساز است که میلیون‌ها مسلمان و عاشق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از ملیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف زیر پرچم ولایت گرد هم می‌آورد و بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اجتماع انسانی جهان را رقم می‌زند.

حسینی‌نسب ادامه داد: «مشّایه» اربعین، کانون عشق، محبت، اخوت، وحدت، همدلی، بصیرت، دشمن‌شناسی و مقاومت است و شعار ماندگار «حب‌الحسین یجمعنا» به زیبایی بیانگر حقیقت این اجتماع عظیم است؛ اجتماعی که هدف آن زنده نگه داشتن آرمان‌های نهضت عاشورا، تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) و انتقال پیام کربلا به نسل‌های آینده است.

وی تأکید کرد: پیاده‌روی اربعین تنها یک حرکت عبادی نیست، بلکه نمایشگاه عظیم اقتدار امت اسلامی، نماد مقاومت و تاب‌آوری ملت‌های مسلمان و جلوه‌ای از ایستادگی در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی است؛ حرکتی که هر سال باشکوه‌تر از گذشته، پیام عزت، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی را به جهانیان مخابره می‌کند.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به شرایط منطقه و جبهه مقاومت گفت: بدون تردید شرایط امروز منطقه، تحولات جبهه مقاومت و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اربعین امسال را به اربعینی متفاوت، پرشور و تاریخی تبدیل خواهد کرد و ملت‌های مسلمان با حضوری گسترده‌تر از گذشته، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های عاشورا، مقاومت و جبهه حق به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: همان‌گونه که مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، صحنه‌ای بی‌نظیر از وحدت، انسجام و حضور مردمی را رقم زد، اربعین امسال نیز جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملت‌های مسلمان خواهد بود و بار دیگر پیوند عمیق و ناگسستنی دو ملت ایران و عراق را به نمایش خواهد گذاشت.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب با دعوت از مردم برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت معنوی اربعین، خاطرنشان کرد: اربعین حسینی، مدرسه انسان‌سازی، ایمان، بصیرت، مقاومت و تمدن‌سازی است و همه عاشقان اهل‌بیت (ع) باید از این فرصت بزرگ برای تعمیق معرفت دینی، تقویت وحدت اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن پیام جاودانه عاشورا بهره ببرند.