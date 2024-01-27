عکس جدید سینا مهراد و پردیس احمدیه در «دو روز دیرتر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» براساس طرحی از رضا مقصودی و به قلم حمید اکبری خامنه نوشته شده است که سینا مهراد و پردیس احمدیه بازیگران اصلی این فیلم هستند و چهره‌هایی چون فرهاد آییش و گوهر خیراندیش نیز آنها را همراهی می‌کنند.

در این فیلم سینمایی سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، کمند امیرسلیمانی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، امیرمحسن کوه‌گره، آزاده اسماعیل خانی، علی مهربان و محمد فیلی ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان «دو روز دیرتر» آمده است: «آقا جون می‌خوای ریش گرو بذاری، بذار، می‌خوای از اون دنیا امداد غیبی بفرستی، بفرست … من دیگه رد دادم …»

این فیلم با سرمایه‌گذاری بنیاد فرهنگی روایت فتح، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه بهمن‌سبز تولید شده است که در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره بین المللی فجر حضور دارد و روز پنجشنبه ۱۲ بهمن در سانس سوم در سالن اهالی رسانه، منتقدان و هنرمندان به نمایش در خواهد آمد.

سایر عوامل «دو روز دیرتر» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، تدوین: میثم مولایی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح چهره‌پردازی: عباس عباسی، مدیر تولید: یوسف آقایی، صدابردار: رشید دانشمند، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر روابط عمومی: فاطمه آذری.