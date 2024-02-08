به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، همزمان با اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت حضرت سید الشهدا (ع) از نماهنگ «من نوکر حسینم» با صدای بهنام غافلی و با شعری از امیر طلاجوران، که از جدیدترین تولیدات موسیقیایی بنیاد فرهنگی روایت فتح است، رونمایی خواهد شد.

نماهنگ «من نوکر حسینم» با مضمون تأثیر فرهنگ دینی بر تربیت کودکان و نوجوانان و پای بندی به شعائر اخلاقی تولید شده است.

این نماهنگ، تولیدات جدید از بنیاد فرهنگی روایت فتح است. پیش از این نیز نماهنگ «مقاومت» در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نیروهای جبهه مقاومت توسط این بنیاد در آبان ماه تولید و در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد.

امیر نقدی کارگردان، امیر طلاجوران شاعر، مهدی سوسنی تنظیم کننده برخی از عوامل اجرایی این نماهنگ هستند که توسط گروه سرود «احسان» پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.