به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی هشتمین جشنواره ملی اسباب بازی شامگاه شنبه ۷ بهمن با حضور رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، سید محمد مهدوی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری علوم شناختی، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری و جمعی از فعالان صنعت اسباب‌بازی برگزار شد.

علامتی در این‌برنامه گفت: چند روزی است صدای خنده و شور و نشاط کودکان از سالن‌های نمایشگاه به گوش می‌رسد و خوشحالم ما فعالان حوزه کودک و نوجوان توانستیم فضایی را ایجاد کنیم تا آینده‌سازان سرزمینمان فضای فرح‌بخشی را تجربه کنند و مهارت‌های زندگی را با دست‌های کوچکشان تمرین کنند.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی این جشنواره نسبت به دو دوره‌ی قبل با استقبال بی‌نظیر فعالان و مخاطبین مواجه شد. جشنواره ملی اسباب‌بازی در مسیری قرار گرفته است که تمام فعالان این حوزه را با خود همراه کرده است و می‌رود تا افق بالندگی صنعت اسباب‌بازی را در کشور شاهد باشیم. این استقبال کم‌نظیر از هشتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به ما نشان داد مسیر را درست رفته‌ایم. اسباب‌بازی تأثیر قابل توجهی در آموزش فعالیت‌ها به کودکان و نوجوانان دارد؛ بعضی در بهبود خلاقیت و بعضی در بهبود توانایی‌های جسمی نقش دارد اما آنچه مهم است این است که تمام اسباب‌بازی‌ها کودکان را برای پذیرش نقش‌های جدید در زندگی اجتماعی آینده آماده می‌کنند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه گفت: اسباب‌بازی علاوه بر پرکردن زمان اوقات فراغت بر شخصیت افراد، حتی بزرگسالان هم تأثیر دارد؛ از این رو صنعت اسباب‌بازی هم از جنبه تصویب قوانین تسهیل‌گر، ایجاد زیرساخت‌های مالی مناسب و جذب سرمایه‌گذار می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.

علامتی در پایان گفت: اسباب‌بازی ایرانی منتقل‌کننده فرهنگ این مرز و بوم است. چشم‌انتظار ترسیم افق‌های روشن و تدوین سیاست‌های مؤثر از سوی سیاست‌گذاران این حوزه هستیم. مستحضر باشید ارایه و معرفی ۱۸۰۰ اسباب‌بازی ایرانی توسط ۱۲۰ تولیدکننده، چهار نشست تخصصی با موضوعات مرتبط با اسباب‌بازی و یک نشست با محوریت بررسی لزوم طراحی و تولید اسباب‌بازی برای کودکان با نیازهای ویژه تنها بخشی از فعالیت‌های این دوره جشنواره بوده است.