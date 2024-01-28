نمایش «شاکش» به چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر هاشمزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه نمایش چرکنویس برای ششمین بار و این بار با نمایش «شاکش» به این جشنواره مهم که ویترین سالانه نمایشهای کشوری است، راه پیدا کرد.
یکی از کارگردانان این نمایش هنری بیان کرد: این نمایش با نویسندگی باقر سروش، کارگردانی کامران جباری و سیدیاسر هاشمزاده و بازیگری پیمان جباری، محمد وطنخواه، شایسته فرمانیفرد، کامران جباری، خاطره اژگان، فاطمه فرخی، کیاناز صمدی، رؤیا عنایتی، هستی نوری، سیاوش داوود پور و علیرضا خضری روی صحنه رفت.
هاشم زاده به پتانسیلهای خوب شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان بیجار با داشتن پتانسیلهای خوب در عرصه هنرهای نمایشی و کسب عناوین برتر در جشنوارههای مختلف توانسته به یکی از قطبهای تئاتر استان کردستان تبدیل شود.
کارگردان دیگر این اثر هنری نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نمایش «شاکش» حاصل تلاش یک ساله هنرمندان دیار گروس است که نتیجه و ماحصل این تلاش راهیابی برای ششمین سال متوالی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.
کامران جباری خاطر نشان کرد: خوشحالیم که هنر تئاتر در دیار گروس زنده و پویا است و اکنون هنرمندان فاخر و بزرگی از این شهرستان در عرصههای ملی و بینالمللی حضور دارند. گفتنی است؛ نمایش «شاکش» با حضور هنرمندان بیجاری در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفت و مورد استقبال بسیار خوب مخاطبان قرار گرفت.
گفتنی است؛ نمایش «شاکش» با حضور هنرمندان بیجاری در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفت و مورد استقبال بسیار خوب مخاطبان قرار گرفت.
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