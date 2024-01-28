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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۲

دکور نمایش الجزایر به تهران نرسید/ لغو یک اجرای دیگر «تئاتر فجر»

دکور نمایش الجزایر به تهران نرسید/ لغو یک اجرای دیگر «تئاتر فجر»

نمایش «ثوره» (انقلاب) از کشور الجزایر به دلیل نرسیدن دکور در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نمایش «ثوره» (انقلاب) به کارگردانی عبدالقادر رشید جریو به دلیل مشکلات ترانزیت بار و دکور نمایش، به چهل‌ودومین جشنواره تئاتر فجر نرسید.

دبیرخانه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ضمن پوزش از مخاطبانی که بلیت این نمایش را تهیه کرده‌اند، توضیح داد: «با توجه به درخواست دیرهنگام گروه نمایش «ثوره» (انقلاب) به کارگردانی آقای عبدالقادر رشید جریو از کشور الجزایر برای حضور در چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و درخواست مکرر گروه برای اجرای نمایش در این رویداد بین‌المللی، به‌رغم ارایئه توضیحات لازم جشنواره به گروه مبنی بر کمبود زمان، جشنواره تئاتر فجر تمامی هماهنگی‌های لازم برای حضور این گروه را در بازه زمانی کوتاه انجام داده و روادید ورودی مهمانان این اثر هنری دریافت شد. متاسفانه عدم هماهنگی گروه در ارسال بار و آکسسوار نمایش موجب شد تا این اثر امکان حضور در این رویداد مهم بین المللی را نداشته باشد.»

این نمایش قرار بود روز دوشنبه نهم بهمن و در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا شود.

کد مطلب 6007324
آروین موذن زاده

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