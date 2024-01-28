رشد بهره وری در صنعت نفت نشان از توانمندی مسوولان صنعت نفت دارد

احمد حسین زاده کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رشد بهره وری در صنعت نفت گفت: خنثی سازی تحریم‌ها یکی از موضوعات مورد پیگیری دولت سیزدهم بوده است، یکی از مشکلاتی که بخش حکمرانی دیپلماسی ایران دارد این است که با فرض رفع تحریم‌ها می‌خواهند همه امور را پیش ببرند، مشکلی که ایجاد می‌شود این است که زمانی که با تحریم مواجه می‌شویم، ساز و کار واحدی برای برخورد با آن نداریم.

وی افزود: این ساز و کار به خصوص در حوزه انرژی که بیشترین تحریم‌ها روی آن اعمال شد، تغییرات جدی کرد، دولت سیزدهم روی بحث بازارسازی به جای بازارهای سنتی در دسترس متمرکز شد، فرق بازارسازی با بازاریابی سنتی این است که تقاضای جدید در بازار به وجود می‌آید، به خصوص این موضوع در بحث نفت بسیار اثرگذار است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به پالایشگاه ال‌پالیتو به عنوان اولین پالایشگاه فراسرزمینی در این حوزه، گفت: دو پالایشگاه دیگر تا آخر سال در همین راستا به تولید می‌رسد، ضمن اینکه تاکنون قرارداد ۱۷ پالایشگاه با ظرفیت ۲.۴ میلیون بشکه در روز منعقد شده است که کل فروش نفت را پوشش می‌دهد و علاوه بر این باید یک میلیون بشکه با توجه به نیاز داخل نفت بیشتر تولید کنیم و به عدد ۴.۲ میلیون بشکه در روز برسیم.

حسین زاده با بیان اینکه یکی از راهکارها پالایشگاه‌های فراسرزمینی و بازارسازی طبیعی بود که در نفت اتفاق افتاد، تصریح کرد: نتیجه اقدامات ایران در بازطراحی تجارت انرژی خود در حوزه نفت و گاز منجر به این شد که اکنون با یک رشد و توسعه بالا در حوزه تولید نفت و گاز مواجه هستیم.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: این فعالیت‌ها نشان از عزم مسؤولان وزارت نفت در رشد بهره وری دارد که با این روند می‌توان امیدوار بود مسیر به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیموده شود.