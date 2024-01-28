به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد وارسته بازقلعه با اشاره به اینکه همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی روز ۱۱ بهمن‌ماه در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار می‌شود، گفت: حقوق ورزشی از رشته های نوپا در کشور ما است که هنوز تعریف جامع و مانعی در خصوص آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به حوزه ورزش بوده و از این رو، ورود نهادهای علمی و دانشگاهی به این حوزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

دبیر علمی همایش تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی با اشاره به ضرورت تربیت حقوقدانان و وکلای آشنا به حقوق ورزشی در مراکز علمی تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر دعاوی حقوقی داخلی و بین المللی فراوانی در حوزه ورزش در مراجع قضاوتی مطرح شده است که بعضا منجر به محکومیت مراجع ورزشی کشور شده است؛ از این رو پرورش حقوقدان و وکلا در این رشته نوپا و آشنایی با ضوابط و اصول حاکم بر آن در حال حاضر می تواند از بروز برخی از محکومیتهای قضایی و همچنین انعقاد قراردادهای یک طرفه جلوگیری کند.

وارسته اضافه کرد: در همین راستا گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، با حضور اساتید و حقوقدانان متبحر و با توجه به رسالت خود در همایش تازه های پژوهش در حوزه حقوق ورزشی تلاش خواهد کرد نتایج علمی و پژوهشی این رویداد ملی را در اختیار مجریان مربوطه قرار دهد تا انشالله شاهد اثرات مثبت آن در ورزش کشور باشیم.

وی با اشاره به پیشگامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم برای پرداخت علمی به حقوق ورزشی اضافه کرد: بیش از ۸۰ مقاله از سوی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران به دبیرخانه همایش واصل شده که پس از داوری مقالات رسیده و ارزیابی آنها، نیمی از مقالات دارای شرایط علمی لازم برای پذیرش در همایش تشخیص داده شده است.

به گفته وارسته بازقلعه، این همایش در چهار محور، «حقوق ورزشی از منظر حقوق عمومی»، «حقوق ورزشی از منظر حقوق کیفری»، «مراجع قضاوتی ورزش از منظر حقوق ملی و فراملی» و «قراردادهای ورزشی از منظر حقوق ملی و فراملی» برگزار می‌شود و مقالات پذیرش شده در همایش، به لحاظ ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای امتیاز پژوهشی برای اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

لازم به ذکر است؛ اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و رباط کریم و با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه و نهادهای علمی و پژوهشی دیگر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.