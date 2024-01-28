ملاقات غیرمنتظره؛رییس شهرک صهیونیستی در تیررس خبرنگار المنار+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، علی شعیب، خبرنگار شبکه المنار لبنان با انتشار تصویری از خانه ایتان داویدی از دریچه هدفگیری یک اسلحه، رییس شهرک مرزی مارگالیوت در اراضی اشغالی، به اظهارات اخیر او درباره حزب الله واکنش نشان داد.
این در حالی است که چند روز پیش برای داویدی از یک شماره خارجی در واتساپ، پیام تهدید ارسال شد. این پیام برای رییس شهرک کریات شِمونا و همچنین سران شورای منطقهای مِتولا، الجلیل و بلندیهای جولان نیز ارسال شد.
خبرنگار المنار پس از اظهارات اخیر داویدی او را تهدید کرده است. داویدی پیشتر در رسانه صهیونیستی گفته بود که شهرکنشینان از ارتش و کابینه اسراییل میخواهند تا عوامل و نیروهای مخفی حزبالله لبنان را از شهرهای لبنان که در امتداد مرزهای شمالی قرار دارد، به عقب برانند. او همچنین خواسته بود تا زیرساختهای حزبالله در این منطقه که روزانه مناطق صهیونیستنشین الجلیل و همچنین مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار میدهند، تخریب شود.
شعیب این تصویر را با این متن منتشر کرده است: ساکنان مرکابا، هولا و میس الجبل به ایتان داویدی، میمونِ مارگالیوت که قصد دارد شهرهای آنها را ویران کند، سلام میرسانند!
داویدی نیز با این ادعا که ارتش رژیم صهیونیستی هیچ توصیه خاصی درباره این تهدید به او نکرده است، به یدیعوت آحارونوت گفت: آنها میخواهند ما را بترسانند و ما هم هراس نداریم. قصد ندارم دیگر به مارگالیوت نیایم. اگر ارتش اینجاست، ما هم هستیم!
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