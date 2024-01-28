لحظه شهادت مرد فلسطینی در تلاش برای نجات خانواده از محاصره+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با یورش به مناطق مختلف نوار غزه بسیاری از مناطق مسکونی را تحت محاصره خود درآورده اند.

منابع فلسطینی به تازگی تصاویری از لحظه شهادت یک مرد فلسطینی منتشر کردند که با برافراشتن پرچم سفید تلاش داشته است به منزل خانواده برادرش که در محاصره صهیونیست‌ها بودند برود و آنها را از این محاصره نجات دهد.

در همین حین، ارتش رژیم صهیونیستی با وجود برافراشته شدن پرچم های سفید به این معنا که افراد موردنظر غیر نظامی هستند به سوی این مرد شلیک می کند که موجب شهادت وی در همان لحظه می شود.

در حالی است که در روزهای اخیر شمار شهدای غزه از ۲۶ هزار نفر گذشته است و شمار مجروحان به مرز ۶۵ هزار نفر رسیده است.