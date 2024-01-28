  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

لحظه شهادت مرد فلسطینی در تلاش برای نجات خانواده از محاصره+ فیلم

لحظه شهادت مرد فلسطینی در تلاش برای نجات خانواده از محاصره+ فیلم

منابع فلسطینی تصاویری دردناک از لحظه شهادت یک مرد فلسطینی در نوار غزه که در تلاش برای نجات خانواده اش از محاصره صهیونیست‌هاست، منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر با یورش به مناطق مختلف نوار غزه بسیاری از مناطق مسکونی را تحت محاصره خود درآورده اند.

منابع فلسطینی به تازگی تصاویری از لحظه شهادت یک مرد فلسطینی منتشر کردند که با برافراشتن پرچم سفید تلاش داشته است به منزل خانواده برادرش که در محاصره صهیونیست‌ها بودند برود و آنها را از این محاصره نجات دهد.

در همین حین، ارتش رژیم صهیونیستی با وجود برافراشته شدن پرچم های سفید به این معنا که افراد موردنظر غیر نظامی هستند به سوی این مرد شلیک می کند که موجب شهادت وی در همان لحظه می شود.

در حالی است که در روزهای اخیر شمار شهدای غزه از ۲۶ هزار نفر گذشته است و شمار مجروحان به مرز ۶۵ هزار نفر رسیده است.

کد مطلب 6007035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها