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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

رئیس مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد:

اولین همایش سراسری انتخابات در کرج برگزار می‌شود

اولین همایش سراسری انتخابات در کرج برگزار می‌شود

کرج- رئیس مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد از برگزاری اولین همایش سراسری انتخابات در شهرستان کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی از برگزاری نخستین گردهمایی با محوریت انتخابات در سالن شهیدان نژادفلاح کرج در روز جمعه ۱۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: این همایش با مشارکت رأی اولی‌ها و عموم شهروندان و خانواده‌ها برای شرکت در انتخابات یازدهم اسفند ماه در مرکزیت استان البرز با محوریت ستاد انتخابات شهرستان کرج و مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007197

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