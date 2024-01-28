به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی از برگزاری نخستین گردهمایی با محوریت انتخابات در سالن شهیدان نژادفلاح کرج در روز جمعه ۱۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: این همایش با مشارکت رأی اولی‌ها و عموم شهروندان و خانواده‌ها برای شرکت در انتخابات یازدهم اسفند ماه در مرکزیت استان البرز با محوریت ستاد انتخابات شهرستان کرج و مرکز حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد برگزار می‌شود.