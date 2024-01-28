به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه گزارش مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۷ تا ۱۳ بهمن‌ماه) وقوع بارش‌ها عمدتاً در مناطق غرب، شمال و شمال غربی کشور و برخی مناطق شمال شرقی کشور پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در برخی مناطق جنوب دریای خزر مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۱۳ بهمن‌ماه در مناطق غربی کشور به‌ویژه استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و لرستان بارش تجمعی ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

برای مناطق شمال شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان رضوی و شمالی بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر برای هفته جاری پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیم حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین ۱۹.۳ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۱۳۵.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه در هفته جاری خواهد بود.

همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین ۱ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۹.۵ میلی‌متر کم‌باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه تالش مرداب انزلی با متوسط بارش ۶۳.۵ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۸ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه درجه‌دو کشور است.

از میان استان‌های کشور، استان گیلان با بارش تجمعی معادل ۱۰۰-۱۵۰ میلی‌متر در هفته جاری پربارش‌ترین استان کشور بوده و پس از آن استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، مازندران، گلستان و برخی استان‌های غربی کشور دارای بارشی معادل ۲۵ تا ۷۵ میلی‌متر خواهند بود.