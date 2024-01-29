جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی ایرادات برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار