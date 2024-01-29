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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۰

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی ایرادات برنامه هفتم

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی ایرادات برنامه هفتم

دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

کد مطلب 6007547
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      در سال ۱۴۰۲ برای افزایش ماندگاری متخصصین پزشکی در سیستم دولتی مشابه اعضای هیات علمی دانشگاه تخفیف مالیاتی داشتند ولی در مصوبات ۱۴۰۳ این بند حذف شد وجایگزینی هم برای افزایش ماند گاری پزشکان دیده نشده که با ابلاغ و به اجبار نیاز منطقه درسیستم دولتی مشغول فعالیت تمام وقت میشوند. چرا؟

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