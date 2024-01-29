دهیاری های مازندران ارتقا می یابند/ توجه به روستاها سیاست دولت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به سفر شهرستانی استاندار به محمودآباد با بیان اینکه دهیاران ظرفیت درآمد پایدار روستا را شناسایی و اعلام کنند، اظهار کرد: برخی از روستاهای مازندران از قابلیت بالای اقتصادی برخوردار هستند که می‌تواند زمینه درآمد پایدار برای دهیاری را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم برخی از دهیاری‌های شاخص مازندران در سال جدید به عنوان دستگاه اجرایی معرفی شوند، افزود: در این طرح، اعتبارات مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و دهیاران قابلیت آن را دارند تا وارد کار اجرایی و در اجرای طرح‌های عمرانی مستقیم با پیمانکاران وارد پیمان بشوند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از توانمندسازی دهیاری‌های مازندران خبر داد و یادآور شد: حوزه معاونت استانداری از دهیارانی که آمادگی تهیه ادوات را دارند برای پرداخت تسهیلات با بهره ۸ درصد پشتیبانی کنند.

توکلی با بیان اینکه در اجرای طرح هادی نیاز است تا روستاها نیز مشارکت بکنند، تصریح کرد: تأمین بودجه طرح‌های عمرانی روستاها از محل دولتی و ایجاد درآمد پایدار در روستاها توسط دهیاری‌ها امکانپذیر است.

وی با اشاره به اینکه توجه به روستاها به ویژه کم برخوردار از سیاست‌های دولت سیزدهم است، خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی حجت الاسلام رئیسی شاهد توجه به روستاها و تشویق به تولید و اشتغالزایی هستیم.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران ایجاد مشاغل کاذب در روستاها ادوار گذشته را موجب کاهش تولید دانست و گفت: برای داشتن روستای مولد نیاز است تا امکانات اولیه و زیرساختی تأمین شود و دستگاه‌های خدمات رسان در روستاها امکانات ارائه کنند.