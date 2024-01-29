برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه دهه فجر در کردستان

آمنه غلام ویسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و ورزشی مختلفی با همکاری هیأت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان توسط دستگاه ورزش و جوانان کردستان در طول دهه فجر برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: تنوع و نوآوری و هرچه باشکوه برگزار کردن برنامه‌های حوزه ورزش و جوانان هدف اصلی دستگاه ورزش و جوانان استان است و در این راستا به معاونین و رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها تاکید شده که در برگزاری برنامه‌های ویژه ایام الله دهه مبارک فجر حساسیت خاصی داشته باشند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان همچنین افزود: به صدا درآوردن زنگ انقلاب در اداره کل ورزش و جوانان استان و ادارات شهرستان‌های تابعه و اماکن ورزشی سراسر استان همزمان با روز ۱۲ بهمن ماه سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سرآغاز برنامه‌های حوزه ورزش و جوانان خواهد بود.

وی تصریح کرد: روشنگری در زمینه خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جوانان و به ویژه جامعه ورزشکاران در بطن برنامه‌های حوزه ورزش امسال گنجانده شده و در این راستا برپایی اردوهای روایات پیشرفت از جمله برنامه‌های شاخص خواهد بود.

تلاش دستگاه ورزش و جوانان جلب رضایتمندی جامعه است

غلام ویسی با یادآوری این موضوع که پیروزی انقلاب اسلامی در اذهان مردم یادآور پایان مشکلات و کمبودهای دوران رژیم ظالم و طاغوتی گذشته و آغاز دولت مردمی است اذعان داشت: دستگاه ورزش و جوانان نیز به عنوان خدمتگزار و خادم اصلی مردم و جوانان باید تمامی تلاش خود برای رضایتمندی در خدمت رسانی به جامعه را انجام دهد.

مسؤول ورزش و جوانان کردستان؛ پخش سرود و گل و شیرینی همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب به میهن اسلامی، تجلیل از خانواده معظم شهدای ورزشکار، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر استان، تزئین و فضا سازی و آذین بندی ادارات ورزش و جوانان و اماکن ورزشی استان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، شعر خوانی و مسابقات پیامکی، برگزاری کارگاه آموزشی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با هماهنگی اداره امور فرهنگی و سازمان بسیج ورزشکاران کردستان را از جمله برنامه‌های فرهنگی حوزه ورزش و جوانان عنوان کرد که در دهه فجر امسال برگزار خواهند شد.

اجرای همایش و جشنواره‌های ورزشی در کردستان

وی همچنین برگزاری مسابقات مختلف ورزشی با عنوان گرامیداشت دهه فجر و شهدای ورزشکار استان و اجرای همایش‌ها و جشنواره‌های ورزشی را از جمله برنامه‌های دیگر در این ایام معرفی کرد.

غلام ویسی افزود: تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران کردستان، برگزاری مسابقات دارت، طناب کشی و فوتبال دستی ویژه کارکنان ادارات دولتی با همکاری هیأت‌های ورزشی استان، برگزاری نشست‌های روشنگری و بصیرت افزایی در اداره کل و سایر ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های تابعه، دیدار و نشست با نماینده مکرم ولی فقیه در استان کردستان، برگزاری نشست‌های تبیینی و کارگاه‌های آموزشی از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره کل در گرامیداشت چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است.

وی در ادامه به افتتاح شش پروژه ورزشی در روستاهای استان کردستان خبر داد و گفت: شش زمین چمن مصنوعی که آماده بهره برداری هستند در ایام دهه مبارک فجر افتتاح و در اختیار جوانان روستایی قرار خواهند گرفت.