تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی پر استفاده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تجهیزات آزمایشگاهی دستگاههایی هستند که برای انجام آزمایشهای علمی و تحقیقاتی در صنایع مختلف اعم از پتروشیمی، صنایع غذایی، مراکز تحقیقاتی و … مورد استفاده قرار میگیرند. با پیشرفت زمان، ارزش و نیاز به ابزارها و تجهیزات علمی و آزمایشگاهی به صورت مداوم افزایش یافته است. این رشد، به دلیل افزایش تعداد آزمایشگاههای علمی، مؤسسات آموزشی، و مراکز تحقیقاتی اتفاق افتاده است. آموزش علم عملی در سالهای اخیر توجه بیشتری را به اهمیت ویژه عملیاتی علم جلب کرده است. در عین حال، در مؤسسات آموزشی که قبلاً بر انجام آزمایشات عملی در علوم به عنوان جزء اساسی از فرآیند یادگیری تأکید داشتند، توجه به آموزش عملی در حال کوچکتر شدن است. به همین دلیل، آزمایشگاههای تحقیقاتی و مراکز مطالعات علمی که قبلاً مسئولیت انجام آزمایشهای پیچیده را برعهده داشتند، حالا در مسیر تدریس و یادگیری مشارکت فعال دارند.
در این مقاله قصد داریم رایجترین و مهمترین دستگاههای آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی و معرفی چند فروشگاه برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی را معرفی کنیم:
میکروسکوپ
میکروسکوپهای آزمایشگاهی ابزارهایی هستند که برای بزرگنمایی و بررسی اشیاء و نمونههای کوچک استفاده میشوند. این دستگاهها بر اساس انواع مختلف تکنولوژیها ساخته شدهاند که هرکدام قابلیتها و کاربردهای خاص خود را دارند. از جمله انواع معروف میکروسکوپهای آزمایشگاهی عبارتند از:
میکروسکوپ نوری (Optical Microscope): این نوع میکروسکوپ با استفاده از نور مرئی برای تصویربرداری از نمونهها استفاده میکند. با بزرگنمایی نمونهها تا مقادیر قابل توجهی، جزئیات ریز و درشت آنها را مشاهده میکنیم.
میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscope): این دستگاه با استفاده از پرتوهای الکترونی برای تصویربرداری از نمونهها استفاده میشود. این دستگاهها قادرند تا به بزرگنمایی فوق العاده بالا (تا حدود ۱۰۰،۰۰۰ برابر) جزئیات ریز نمونهها را نشان دهند.
اتوکلاو
اتوکلاو یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای استریل کردن و تصفیه ابزارها، تجهیزات و نمونههای آزمایشگاهی از باکتریها، ویروسها و سایر میکروارگانیسمهای ممکن استفاده میشود. این دستگاه عموماً از بخار آب زیر فشار و در دمای بالا استفاده میکند تا به طور موثر مواد آلی و غیرآلی را از عوامل زیستی آزاد کند. اتوکلاوها برای انجام آزمایشهای بیولوژیکی و پزشکی، مانند کشت میکروبیولوژیک، تهیه محیط کشت، استریل کردن وسایل جراحی و ابزارهای پزشکی، و همچنین استریل کردن نمونههای آزمایشی در زمینههای شیمیایی و فیزیکی استفاده میشود.
انکوباتور
انکوباتور یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای ایجاد و نگهداری شرایط مناسب برای رشد و تکثیر انواع مختلف میکروارگانیسمها، سلولهای بافتی، و یا دیگر نمونههای زنده استفاده میشود. این دستگاهها معمولاً دارای کنترل دما، رطوبت، و در برخی موارد دوره روشنایی / تاریکی هستند.
انکوباتورها به عنوان یک بخش اساسی از تجهیزات آزمایشگاهی در زمینههای بیولوژی، علوم پزشکی، دامپزشکی، و صنایع غذایی استفاده میشوند. این دستگاهها به طور معمول برای کشت میکروبها، آزمایشهای ملکولی، کشت بافت، تولید سلولهای بافتی، و مطالعات بیولوژیکی دیگر استفاده میشوند. انکوباتورها میتوانند با توجه به نیازهای خاص آزمایش، دارای ویژگیهای متفاوتی مثل دما قابل تنظیم، سیستمهای تهویه هوا، و سیستمهای خنککننده باشند. همچنین برخی انکوباتورها دارای قابلیت اتصال به شبکههای اینترنتی هستند که امکان کنترل و نظارت از راه دور بر روی شرایط داخلی آن را فراهم میکند.
سانتریفیوژ
سانتریفیوژ یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای جدا کردن اجزای مختلف محلولها یا مواد آزمایشی بر اساس وزن و اندازه ذراتشان به کار میرود. این دستگاه به وسیله ایجاد نیروی چرخشی به شکل سریع و قوی، مواد محلول یا مواد آزمایشی را از هم جدا میکند. سانتریفیوژها در طیف وسیعی از زمینههای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند، از جمله بیولوژی سلولی و مولکولی، شیمی تجزیه و تحلیل، پزشکی، داروسازی، و صنایع غذایی. این دستگاهها میتوانند برای جداسازی سلولها، پیشکشت، DNA، پروتئینها، و ذرات دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.
سانتریفیوژها معمولاً دارای سرعتهای مختلف چرخش و ظرفیتهای مختلفی برای نگهداری آزمونها هستند. این دستگاهها میتوانند به شکل دستی یا اتوماتیک عمل کنند و به عنوان یک ابزار بسیار مهم در انجام آزمایشهای متعدد و متنوع در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند.
اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای اندازهگیری و تحلیل مقادیر مختلفی از اشعههای الکترومغناطیسی، مانند نور، مادون قرمز، ماورای بنفش، و غیره، استفاده میشود. این دستگاه به عنوان یک ابزار دقیق و حساس در اندازهگیری انواع مختلف پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد.
اسپکتروفتومترها به دو صورت مختلف میتوانند عمل کنند: اسپکتروفتومتر جذبی و اسپکتروفتومتر انتشاری. در اسپکتروفتومتر جذبی، مقدار اندازهگیری شده از جذب نور توسط نمونهها است. این اندازهگیریها معمولاً برای تعیین غلظت مواد مختلف و یا شناسایی ترکیبات مورد استفاده است. در اسپکتروفتومتر انتشاری، مقدار اندازهگیری شده از انتشار نور از یک منبع نور است که از یک نمونه عبور میکند. این اندازهگیریها معمولاً برای بررسی ویژگیهای اپتیکی مواد مورد استفاده است.
رفراکتومتر
رفراکتومتر یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای اندازهگیری شاخص شکست (اندیس شکست) مواد مختلف در امواج نوری استفاده میشود. این دستگاه به عنوان یک ابزار دقیق در شیمی، فیزیک، زیستشناسی، و صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
رفراکتومترها به طور گسترده برای تعیین شاخص شکست مایعات، گازها، و حتی جامدات در آزمایشگاهها و صنایع مختلف استفاده میشوند. از این اندازهگیریها معمولاً برای شناسایی و تحلیل مواد، کنترل کیفیت، و تحقیقات علمی استفاده میشود.
با توجه به دقت و حساسیت این دستگاه، رفراکتومترها ابزارهای مهمی برای بسیاری از آزمایشهای مختلف در زمینههای مختلف علمی و صنعتی محسوب میشوند.
معرفی بهترین مراکز فروش تجهیزات آزمایشگاهی
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