صلاحیت ۳۸ نامزد دیگر انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: با اعلام نظر شورای نگهبان صلاحیت ۳۸ نفر دیگر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان تأیید شد.

وی افزود: براساس اعلام نظر شورای نگهبان صلاحیت ۲۰ نفر در اهواز، مسجدسلیمان سه نفر، شوش ۳ نفر، ایذه سه نفر، دزفول ۲ نفر، خرمشهر ۲ نفر، ماهشهر ۲ نفر، آبادان یک نفر، دشت آزادگان یک نفر و رامهرمز یک نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شده است.

معماری گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان ۱۹ بهمن ماه سال جاری اعلام می‌شود.