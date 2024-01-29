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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

رییس هیات نظارت بر انتخابات خوزستان:

صلاحیت ۳۸ نامزد دیگر انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

صلاحیت ۳۸ نامزد دیگر انتخابات مجلس در خوزستان تأیید شد

اهواز- رییس هیأت نظارت بر انتخابات خوزستان گفت: صلاحیت ۳۸ نامزد دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن معماری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای تصریح کرد: با اعلام نظر شورای نگهبان صلاحیت ۳۸ نفر دیگر نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان تأیید شد.

وی افزود: براساس اعلام نظر شورای نگهبان صلاحیت ۲۰ نفر در اهواز، مسجدسلیمان سه نفر، شوش ۳ نفر، ایذه سه نفر، دزفول ۲ نفر، خرمشهر ۲ نفر، ماهشهر ۲ نفر، آبادان یک نفر، دشت آزادگان یک نفر و رامهرمز یک نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شده است.

معماری گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان ۱۹ بهمن ماه سال جاری اعلام می‌شود.

کد مطلب 6008295

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