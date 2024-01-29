به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی در خانیونس به اعدام صحرایی غیرنظامیان فلسطینی دست میزند و مانع از رسیدن خودروهای امدادی و آمبولانس برای انتقال شهیدان و زخمیها میشود.
القدره افزود: شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابانها قرار دارند و اشغالگران مانع از دستیابی نیروهای امدادی به پیکر آنها میشوند.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که این نهاد درمانی فلسطینی نزدیک به ۷۰۰ هزار مورد ابتلاء به بیماریهای واگیردار، بیماریهای پوستی، سرماخوردگی، اسهال و هپاتیت را در میان آوارگان فلسطینی ثبت کرده است.
وی دلیل ابتلاء به این بیماریها را شلوغی پناهگاهها و نبود غذا و نوشیدنی مناسب و مراقبتهای پزشکی لازم عنوان کرد. القدره افزود: با تشدید شرایط زمستانه، نزدیک به ۲ میلیون آواره در معرض فاجعهای توصیفناپذیر قرار دارند.
القدره ادامه داد: اشغالگران همچنان حلقه محاصره مجتمع بیمارستانی ناصر و بیمارستان امل را تنگتر میکنند. در نتیجه محاصره و پایانیافتن بسیاری از داروهای بیهوشی توانایی کادر درمان جهت نجات زخمیها کاهش شدیدی داشته است.
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