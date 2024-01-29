حمله سرایا القدس به اشغالگران با موشک هدایت شونده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس اعلام کرد که گروهی از تک‌تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی را در داخل خانه‌ای در محله أمل در شهر خان یونس با موشک هدایت شونده هدف قرار داده است.

همچنین سرایا القدس اعلام کرد که حمله سنگین خمپاره‌ای به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در غرب خان یونس در جنوب غزه انجام داده است.

این در حالی است که حمله‌های شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه دارد.

ساعتی قبل نیز، سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که یک مرکزلجستیک و تجهیزات دشمن صهیونیست را در السودانیه در شمال غرب غزه هدف قرار داده است.

گردان‌های قدس بیان کرد که در این عملیات از موشک بدر ۱ استفاده کرده است.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: ما با موشک و خمپاره مرکز حمایت لجستیکی مهم نظامیان و جنگ افزارهای دشمن صهیونیست را در منطقه السودانیه در شمال غرب غزه هدف قرار دادیم. اشغالگران از این مرکز برای تعمیر و نگهداری جنگ افزارهای خود و نیز امور مربوط به تدارکات آب، غذا و دارو استفاده می‌کنند.