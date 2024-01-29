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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

شمار شهیدان غزه از ۲۶ هزار و ۶۰۰ نفر فراتر رفت

شمار شهیدان غزه از ۲۶ هزار و ۶۰۰ نفر فراتر رفت

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهیدان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۲۶ هزار و ۶۳۷ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار را در غزه مرتکب شده است.

القدره تاکید کرد که جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته به شهادت ۲۱۵ فلسطینی و زخمی‌شدن ۳۰۰ فلسطینی دیگر انجامیده است.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار کلی شهیدان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به ۲۶ هزار و ۶۳۷ نفر خبر داد.

همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه شمار زخمی‌های این حمله‌ها از هفتم اکتبر سال گذشته تاکنون به ۶۵ هزار و ۳۸۷ نفر افزایش یافته است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد که در نتیجه حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در شهرک «تفاح» واقع در شرق شهر غزه ۲۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی شهر رفح در جنوب نوار غزه را با بمب‌های فسفری مورد هجوم قرار داد. همزمان با درگیری میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز برخی منطقه‌های شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار داده شد.

کد مطلب 6008292

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