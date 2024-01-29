اشغالگران منبع سوخت ژنراتور برق بیمارستان امل را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی برای هشتمین روز پیاپی به محاصره مقر این سازمان در خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه و حمله به آن ادامه می‌دهند.

هلال احمر فلسطین بیان کرد: نظامیان اشغالگر منبع سوخت بیمارستان امل خان‌یونس وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین را هدف قرار داده‌اند.

این سازمان تاکید کرد که بخش عملیات جراحی بیمارستان امل خان‌یونس به دلیل پایان‌یافتن ذخیره اکسیژن این بیمارستان به صورت کامل تعطیل شده است.

هلال احمر فلسطین بیان کرد: اشغالگران هر جنبنده‌ای را در اطراف بیمارستان امل هدف قرار می‌دهند. ما به دلیل تیراندازی اشغالگران نمی‌توانیم به پیکر یک بانوی شهید در نزدیک بیمارستان امل دسترسی پیدا کنیم.

این سازمان اعلام کرد: هرگز بیمارستان امل را بدون هماهنگی یا وجود گذرگاه انسانی که سلامت افراد از طریق آن تأمین شود، تخلیه نخواهیم کرد.

کمی پیش‌تر نیز اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ جنایت و کشتار را در غزه مرتکب شده است. القدره تاکید کرد که جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته به شهادت ۲۱۵ فلسطینی و زخمی‌شدن ۳۰۰ فلسطینی دیگر انجامیده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار کلی شهیدان حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به ۲۶ هزار و ۶۳۷ نفر خبر داد.